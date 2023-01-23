https://sputnik-georgia.ru/20230123/frolov-evropa-podsela-na-rossiyskiy-szhizhennyy-gaz-nesmotrya-na-sanktsii-274169130.html

Фролов: Европа "подсела" на российский сжиженный газ, несмотря на санкции

Фролов: Европа "подсела" на российский сжиженный газ, несмотря на санкции

Европейские покупатели газа исчерпали возможности по привлечению на свой рынок энергоносителей из альтернативных источников. При этом ЕС все еще не хватает... 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T16:53+0400

2023-01-23T16:53+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Почему Европа наращивает закупку российского СПГ, но не хочет задействовать простаивающие трубопроводы? Как европейские энергетические компании мстят своим же странам за убытки времен коронавирусных локдаунов? Почему азиатский рынок вновь становится приоритетным для продавцов газа, и чем это грозит Европе? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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