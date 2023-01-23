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Грузинские сыры попали в список ста лучших сыров мира
Грузинские сыры попали в список ста лучших сыров мира
Сулгуни занял 47 место из 100 лучших сыров мира, а его копченная разновидность – 87 место 23.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Грузинский сыр сулгуни и его копченная разновидность попали в список ста лучших сыров мира, согласно подборке сайта "Атлас вкуса" (TasteAtlas). Так, из ста лучших сыров мира грузинский сыр сулгуни занял 47 место, а его копченная разновидность – 87 место. Что касается копченного сулугуни, в статье отмечено, что он имеет более насыщенный вкус и резкий запах."Копченый сулгуни хорошо тает и его рекомендуется подавать с гоми – местной кашей, которая является основным продуктом питания в Самегрело", – отмечено в статье. В первую же тройку списка вошли итальянские сыры: пармский-реджийский сыр (Parmigiano Reggiano), Горгонзола Пиканте (Gorgonzola piccante) и Буррата (Burrata).TasteAtlas – это сайт о традиционной кухне, аутентичных рецептах в каждом уголке Земли. Помимо этого, TasteAtlas – это интерактивная карта, показывающая характерные блюда определенной местности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, италия, самегрело
Грузинские сыры попали в список ста лучших сыров мира
Сулгуни занял 47 место из 100 лучших сыров мира, а его копченная разновидность – 87 место
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Грузинский сыр сулгуни и его копченная разновидность попали в список ста лучших сыров мира, согласно подборке сайта "Атлас вкуса" (TasteAtlas).
Так, из ста лучших сыров мира грузинский сыр сулгуни занял 47 место, а его копченная разновидность – 87 место.
"Сулгуни – грузинский сыр цилиндрической формы, происходящий из региона Самегрело (Мегрелия). Сыр имеет мягкий, но сложный вкус и полутвердую текстуру. Его можно производить из коровьего, козьего, буйволиного молока или их комбинации", – говорится в подборке издания.
Что касается копченного сулугуни, в статье отмечено, что он имеет более насыщенный вкус и резкий запах.
"Копченый сулгуни хорошо тает и его рекомендуется подавать с гоми – местной кашей, которая является основным продуктом питания в Самегрело", – отмечено в статье.
В первую же тройку списка вошли итальянские сыры: пармский-реджийский сыр (Parmigiano Reggiano), Горгонзола Пиканте (Gorgonzola piccante) и Буррата (Burrata).
TasteAtlas – это сайт о традиционной кухне, аутентичных рецептах в каждом уголке Земли. Помимо этого, TasteAtlas – это интерактивная карта, показывающая характерные блюда определенной местности.