https://sputnik-georgia.ru/20230123/gruzinskie-syry-popali-v-spisok-sta-luchshikh-syrov-mira-274168752.html

Грузинские сыры попали в список ста лучших сыров мира

Грузинские сыры попали в список ста лучших сыров мира

Сулгуни занял 47 место из 100 лучших сыров мира, а его копченная разновидность – 87 место 23.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Грузинский сыр сулгуни и его копченная разновидность попали в список ста лучших сыров мира, согласно подборке сайта "Атлас вкуса" (TasteAtlas). Так, из ста лучших сыров мира грузинский сыр сулгуни занял 47 место, а его копченная разновидность – 87 место. Что касается копченного сулугуни, в статье отмечено, что он имеет более насыщенный вкус и резкий запах."Копченый сулгуни хорошо тает и его рекомендуется подавать с гоми – местной кашей, которая является основным продуктом питания в Самегрело", – отмечено в статье. В первую же тройку списка вошли итальянские сыры: пармский-реджийский сыр (Parmigiano Reggiano), Горгонзола Пиканте (Gorgonzola piccante) и Буррата (Burrata).TasteAtlas – это сайт о традиционной кухне, аутентичных рецептах в каждом уголке Земли. Помимо этого, TasteAtlas – это интерактивная карта, показывающая характерные блюда определенной местности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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