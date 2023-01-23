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https://sputnik-georgia.ru/20230123/kak-dolgo-v-tbilisi-proderzhitsya-solnechnaya-pogoda-274159150.html
Как долго в Тбилиси продержится солнечная погода?
Как долго в Тбилиси продержится солнечная погода?
Синоптики обещают, что потепление на территории Грузии продержится практически до конца недели 23.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Солнечная и теплая погода продержится в Тбилиси до 28 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Температура воздуха в Западной Грузии днем прогреется до +11, +16 градусов, а в Восточной Грузии +4, +9 градусов. В Тбилиси ожидается погода без осадков. Температура воздуха в ночное время упадет до минус одного, трех градусов, а днем поднимется до + 6, + 8 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды

Как долго в Тбилиси продержится солнечная погода?

13:33 23.01.2023 (обновлено: 13:34 23.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилиси в солнечную погоду весной
Тбилиси в солнечную погоду весной - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Синоптики обещают, что потепление на территории Грузии продержится практически до конца недели
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Солнечная и теплая погода продержится в Тбилиси до 28 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Температура воздуха в Западной Грузии днем прогреется до +11, +16 градусов, а в Восточной Грузии +4, +9 градусов.
В Тбилиси ожидается погода без осадков. Температура воздуха в ночное время упадет до минус одного, трех градусов, а днем поднимется до + 6, + 8 градусов тепла.
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