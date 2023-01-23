https://sputnik-georgia.ru/20230123/kak-dolgo-v-tbilisi-proderzhitsya-solnechnaya-pogoda-274159150.html

Как долго в Тбилиси продержится солнечная погода?

Как долго в Тбилиси продержится солнечная погода?

Синоптики обещают, что потепление на территории Грузии продержится практически до конца недели 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T13:33+0400

2023-01-23T13:33+0400

2023-01-23T13:34+0400

грузия

новости

погода

тбилиси

западная грузия

восточная грузия

национальное агентство окружающей среды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24027/89/240278908_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d8394cf29277e48039a5933f752b952d.jpg

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Солнечная и теплая погода продержится в Тбилиси до 28 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Температура воздуха в Западной Грузии днем прогреется до +11, +16 градусов, а в Восточной Грузии +4, +9 градусов. В Тбилиси ожидается погода без осадков. Температура воздуха в ночное время упадет до минус одного, трех градусов, а днем поднимется до + 6, + 8 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

западная грузия

восточная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды