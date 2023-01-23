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Как долго в Тбилиси продержится солнечная погода?
Как долго в Тбилиси продержится солнечная погода?
Синоптики обещают, что потепление на территории Грузии продержится практически до конца недели 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T13:33+0400
2023-01-23T13:33+0400
2023-01-23T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Солнечная и теплая погода продержится в Тбилиси до 28 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Температура воздуха в Западной Грузии днем прогреется до +11, +16 градусов, а в Восточной Грузии +4, +9 градусов. В Тбилиси ожидается погода без осадков. Температура воздуха в ночное время упадет до минус одного, трех градусов, а днем поднимется до + 6, + 8 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Как долго в Тбилиси продержится солнечная погода?
13:33 23.01.2023 (обновлено: 13:34 23.01.2023)
Синоптики обещают, что потепление на территории Грузии продержится практически до конца недели
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Солнечная и теплая погода продержится в Тбилиси до 28 января, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Температура воздуха в Западной Грузии днем прогреется до +11, +16 градусов, а в Восточной Грузии +4, +9 градусов.
В Тбилиси ожидается погода без осадков. Температура воздуха в ночное время упадет до минус одного, трех градусов, а днем поднимется до + 6, + 8 градусов тепла.