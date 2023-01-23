https://sputnik-georgia.ru/20230123/khochu-lechitsya-za-granitsey-274163580.html
Хочу лечиться за границей!
Хочу лечиться за границей!
Заседания по вопросу отсрочки наказания или освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходят в Тбилисском городском суде уже около двух месяцев 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T15:09+0400
2023-01-23T15:09+0400
2023-01-23T15:10+0400
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михаил саакашвили
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Главное требование заключенного – перевести его на лечение за границу. Для этого адвокат Шалва Хачапуридзе даже подал ходатайство, чтобы дело Саакашвили рассматривали 24/7 без каких-либо перерывов.Сам Саакашвили объяснил это тем, что у него "физически больше нет человеческого ресурса из-за состояния здоровья".Экс-президент Грузии находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. С момента ареста он провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
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мультимедиа, грузия, михаил саакашвили
мультимедиа, грузия, михаил саакашвили
Хочу лечиться за границей!
15:09 23.01.2023 (обновлено: 15:10 23.01.2023)
Заседания по вопросу отсрочки наказания или освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходят в Тбилисском городском суде уже около двух месяцев
Главное требование заключенного – перевести его на лечение за границу. Для этого адвокат Шалва Хачапуридзе даже подал ходатайство, чтобы дело Саакашвили рассматривали 24/7 без каких-либо перерывов.
Сам Саакашвили объяснил это тем, что у него "физически больше нет человеческого ресурса из-за состояния здоровья".
Экс-президент Грузии находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. С момента ареста он провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".