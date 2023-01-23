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Названа десятка лучших спортсменов Грузии в неолимпийских видах спорта
Названа десятка лучших спортсменов Грузии в неолимпийских видах спорта
Лучших спортсменов определяли соответствующие федерации 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T12:13+0400
2023-01-23T12:13+0400
2023-01-23T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Церемония награждения десяти лучших спортсменов Грузии 2022 года в неолимпийских видах спорта состоялась в Тбилиси. Согласно правилам, лучших спортсменов определяли соответствующие федерации. Победители были награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Инициаторы проведения церемонии неизменны - радиостанция JAKO FM и легендарный грузинский спортивный комментатор Джамлет Хухашвили. Победителям в представленных номинациях стали: В церемонии награждения приняли участие представители грузинского правительства, мэрии, спортивных федераций, спорта, культуры и СМИ. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, леван матиашвили, нино бациашвили, тбилиси
спорт, грузия, новости, леван матиашвили, нино бациашвили, тбилиси
Названа десятка лучших спортсменов Грузии в неолимпийских видах спорта
12:13 23.01.2023 (обновлено: 12:19 23.01.2023)
Лучших спортсменов определяли соответствующие федерации
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Церемония награждения десяти лучших спортсменов
Грузии 2022 года в неолимпийских видах спорта состоялась в Тбилиси.
Согласно правилам, лучших спортсменов определяли соответствующие федерации. Победители были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.
Инициаторы проведения церемонии неизменны - радиостанция JAKO FM и легендарный грузинский спортивный комментатор Джамлет Хухашвили.
Победителям в представленных номинациях стали:
Лучший спортсмен 2022 года Паралимпийского комитета Грузии - Нодар Цихелашвили;
Лучший спортсмен 2022 года Федерации кикбоксинга Грузии - Лука Шония;
Лучший спортсмен 2022 года Национальной федерации борьбы Грузии - Леван Матиашвили;
Лучший спортсмен 2022 года Национальной федерации панкратиона и ММА Грузии - Сандро Тевзадзе;
Лучший спортсмен 2022 года Федерации легкой атлетики Грузии - Темур Самхарадзе;
Лучший спортсмен 2022 года Национальной федерации сильнейших мужчин Грузии - Лука Чиквиладзе;
Лучший спортсмен 2022 года Федерации ушу Грузии - Валерий Пехтерев;
Успешный дебют на чемпионате Европы - сборная Грузии по мини-футболу;
Лучший спортсмен 2022 года Федерации шахмат Грузии - Нино Бациашвили;
Лучший спортсмен 2022 года Союза регби Грузии - Давид Ниниашвили.
В церемонии награждения приняли участие представители грузинского правительства, мэрии, спортивных федераций, спорта, культуры и СМИ. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.