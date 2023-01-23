https://sputnik-georgia.ru/20230123/nazvana-desyatka-luchshikh-sportsmenov-gruzii-v-neolimpiyskikh-vidakh-sporta-274154451.html

Названа десятка лучших спортсменов Грузии в неолимпийских видах спорта

Названа десятка лучших спортсменов Грузии в неолимпийских видах спорта

Лучших спортсменов определяли соответствующие федерации 23.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Церемония награждения десяти лучших спортсменов Грузии 2022 года в неолимпийских видах спорта состоялась в Тбилиси. Согласно правилам, лучших спортсменов определяли соответствующие федерации. Победители были награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Инициаторы проведения церемонии неизменны - радиостанция JAKO FM и легендарный грузинский спортивный комментатор Джамлет Хухашвили. Победителям в представленных номинациях стали: В церемонии награждения приняли участие представители грузинского правительства, мэрии, спортивных федераций, спорта, культуры и СМИ. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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