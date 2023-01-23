https://sputnik-georgia.ru/20230123/preduprezhden---vooruzhen--chto-nuzhno-znat-ob-allergii-274174746.html

Предупрежден - вооружен! – что нужно знать об аллергии?

Предупрежден - вооружен! – что нужно знать об аллергии?

Основные признаки аллергии – зуд, отек, затруднение дыхания 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T20:28+0400

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2023-01-23T20:28+0400

новости

аллергия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Аллергия – это реакция иммунной системы организма на внутренние и внешние раздражители, которых в окружающей среде очень много, а выявить их порой очень сложно. Профессор, аллерголог Давид Телия в эфире Первого канала рассказал, почему аллергия требует особого внимания, а также о формах проявления в посленовогодний период, который сопровождают застолья. Профессор обозначил три понятия – атопия, повышенная чувствительность и аллергия. Атопия – ненормальная реакция организма на аллергены, распространенные в окружающей среде. По словам профессора, при атопии иммунная система человека готова к тому, чтобы производить аллергические антитела. Но у пациентов с атопией может и не быть никаких признаков и симптомов, даже при наличии соответствующих антител. При повышенной чувствительности иммунная система производит антитела, но и в этом случае у человека может не быть никаких симптомов и клинических проявлений. Например, у 60% населения в мире этот маркер увеличен, однако у них нет никаких признаков аллергии, отметил врач.Аллергией считается увеличение антител и клинически выраженные симптомы. Во время аллергии вред может быть нанесен нескольким системам организма, подчеркнул Телия. Из них самая тяжелая и опасная – анафилаксия, когда затронуты почти все системы, в том числе покровная, пищеварительная и дыхательная системы, сердце и нервная система. Аллергическую реакцию вызывают те аллергены, с которыми человек постоянно контактирует, в том числе еда и напитки. Телия пояснил, что у аллергии и пищевой непереносимости очень схожие проявления и их легко спутать, однако есть клинические симптомы, по которым можно отличить одно от другого. Так, при пищевой непереносимости дозировка не имеет никакого значения, а при аллергии даже небольшая доза пищи, медикаментов или других аллергенов может вызвать реакцию. При пищевой непереносимости повреждается только пищеварительная система, а во время аллергии могут пострадать и другие системы организма. Аллергия: симптомы и причиныОсновными симптомами аллергии являются крапивница, отек губ или глаз, зуд, в том числе в ротовой полости, затруднение дыхания.В так называемую "большую восьмерку" пищевых аллергенов входят: коровье молоко, куриное яйцо, арахис, орехи, рыба, морепродукты, пшеница и соя. Основными симптомами аллергии являются крапивница, отек губ или глаз, зуд в ротовой полости, затруднение дыхания. У 25-30% людей, страдающих сезонной аллергией, возникают проблемы из-за овощей и фруктов. Эти люди должны быть особенно внимательны во время выбора продуктов питания. Например, с осторожностью следует употреблять яблоки, персики, абрикосы, орехи, фундук. Если есть аллергия на березу, то следует воздержаться от пшеницы, кукурузы, ячменя и помидоров. В случае аллергии на злаки лучше воздержаться от киви. Людям с аллергией на амброзию следует внимательно относиться к латексу – это лейкопластырь, резиновые перчатки, любой другой продукт, содержащий этот материал. Быстрая аллергическая реакция проявляется, как правило, в течение нескольких часов, а более продолжительная реакция – спустя 24-48 часов. Алкоголь и аллергияТелия также рассказал, что алкогольные напитки имеют мочегонный эффект, поэтому важно пить воду до принятия алкоголя, во время и после. После принятия алкоголя необходимо освободить организм от разных токсинов, в том числе и от этанола. В этом помогает микрофлора кишечника, поэтому необходимо употреблять продукты, содержащие полезные бактерии, например, мацони, зелень, овощи и сухофрукты. Медики не советуют во время похмелья употреблять алкоголь, даже не смотря на быстрый эффект в облегчении симптомов. Организм человека сам выделяет алкоголь (0,01-0,03 миллиграмма – ред.), поэтому он не должен вызывать аллергическую реакцию, однако бывают случаи, когда алкоголь даже в малых дозах вызывает покраснения, головокружение и ощущение тошноты. Телия пояснил, что аллергия на алкоголь может быть вызвана не этанолом, а разными добавками и эмульгаторами, которые встречаются в алкогольных напитках, довольно аллергическими считаются вина из бочки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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