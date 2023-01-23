https://sputnik-georgia.ru/20230123/premer-gruzii-posetil-panikhidu-pogibshego-v-sagaredzho-politseyskogo-274173510.html

Премьер Грузии посетил панихиду погибшего в Сагареджо полицейского

Премьер Грузии посетил панихиду погибшего в Сагареджо полицейского

Полицейскому Отару Гвиниашвили, погибшему при исполнении служебных обязанностей, было 38 лет 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T18:22+0400

2023-01-23T18:22+0400

2023-01-23T18:22+0400

ираклий гарибашвили

грузия

сагареджо

происшествия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили побывал на гражданской панихиде старшего лейтенанта Отара Гвиниашвили, получившего смертельные ранения в результате стрельбы в Сагареджо (Кахети), говорится в сообщении пресс-службы правительства. От рук стрелка в Сагареджо на востоке Грузии в ночь на 20 января, кроме Гвиниашвили, погибли еще четверо. Пять человек были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критически тяжелое. По данным СМИ, полицейский погиб, когда спасал одного из граждан от пуль, загородив его своим телом. "Глава грузинского правительства выразил соболезнования семье, друзья и близким погибшего полицейского. Премьер пришел в храм имени Вахтанга Горгасали вместе с членами правительства", - говорится в сообщении.В МВД ранее сообщили, что 38-летний старший лейтенант Отар Гвиниашвили, который был старшим детективом районного управления Сагареджо полицейского департамента Кахети, явился со своим коллегой на вызов, поступивший из-за стрельбы во дворе одного из многоквартирных жилых домов в Сагареджо. По данным следствия, 48-летний мужчина в ночь на 20 января открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ. Мотив преступления пока не известен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий гарибашвили, грузия, сагареджо, происшествия