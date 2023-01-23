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Пыль над Тбилиси наконец-то рассеялась
Пыль над Тбилиси наконец-то рассеялась
Воздух в Тбилиси был сильно загрязнен из-за распространения песчаных масс из пустыни Каракум 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T19:26+0400
2023-01-23T19:26+0400
2023-01-23T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Агентство по охране окружающей среды Грузии сообщило, что пыль из пустыни Каракум, нависшая над Тбилиси в последние дни, рассеялась. Согласно результатам мониторинга качества атмосферного воздуха порталом Air.gov.ge, с 18 января воздух в Тбилиси был сильно загрязнен из-за распространения песчаных масс из пустыни Каракум. В небе над Тбилиси было зафиксировано увеличение твердых частиц PM10 (это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров или меньше, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы – ред.) и PM2.5 (взвешенные твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости (10 нм - 2,5 мкм в диаметре).Специалисты Агентства охраны окружающей среды советуют жителям почаще посещать сайт Air.gov.ge и проверять качество воздуха у себя в населенном пункте. Наиболее сложная ситуация в последние дни сложилась на проспекте Агмашенебели, Руставели, Церетели, Казбеги и в районе Варкетили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, казбеги
грузия, новости, общество, тбилиси, казбеги
Пыль над Тбилиси наконец-то рассеялась
Воздух в Тбилиси был сильно загрязнен из-за распространения песчаных масс из пустыни Каракум
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Агентство по охране окружающей среды Грузии сообщило, что пыль из пустыни Каракум, нависшая над Тбилиси в последние дни, рассеялась.
Согласно результатам мониторинга качества атмосферного воздуха порталом Air.gov.ge
, с 18 января воздух в Тбилиси был сильно загрязнен из-за распространения песчаных масс из пустыни Каракум.
В небе над Тбилиси было зафиксировано увеличение твердых частиц PM10 (это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров или меньше, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы – ред.) и PM2.5 (взвешенные твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости (10 нм - 2,5 мкм в диаметре).
Специалисты Агентства охраны окружающей среды советуют жителям почаще посещать сайт Air.gov.ge и проверять качество воздуха у себя в населенном пункте.
Наиболее сложная ситуация в последние дни сложилась на проспекте Агмашенебели, Руставели, Церетели, Казбеги и в районе Варкетили.