https://sputnik-georgia.ru/20230123/rekordy-po-poedaniyu-shashlyka-ustanovil-turist-v-turtsii-274146503.html
Рекорды по поеданию шашлыка установил турист в Турции
Рекорды по поеданию шашлыка установил турист в Турции
За установление рекордов турист из Австралии получил несколько десятков тысяч лир 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T08:09+0400
2023-01-23T08:09+0400
2023-01-23T09:13+0400
в мире
новости
общество
турция
австралия
шашлыки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23597/83/235978338_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e1cb2ab3a25e6e205ebdacd5533687f5.jpg
ТБИЛИСИ, 23 янв - Sputnik. Австралиец Джеймс Уэбби побил рекорды нескольких ресторанов в различных частях Турции по скорости поедания шашлыков, сообщил телеканал Haberglobal.В городе Чайырова на западе Турции австралиец принял участие в ежегодном состязании одного из ресторанов и умудрился за 11 минут 55 секунд съесть 30 шампуров шашлыка с салатом и напитком, побив предыдущий рекорд на 4 минуты. Наградой за победу стали 10 тысяч лир (около 530 долларов) и золотая медаль.Кроме того, в Адане на юго-востоке страны Уэбб побил рекорд очередного ресторана, съев за 10 минут десять сэндвичей с острой начинкой и получив 500 долларов в награду.По словам австралийца, после употребления мяса он набрал четыре килограмма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
австралия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23597/83/235978338_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cc29a530f4b579d8acaa515acf2ef683.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, общество, турция, австралия, шашлыки
в мире, новости, общество, турция, австралия, шашлыки
Рекорды по поеданию шашлыка установил турист в Турции
08:09 23.01.2023 (обновлено: 09:13 23.01.2023)
За установление рекордов турист из Австралии получил несколько десятков тысяч лир
ТБИЛИСИ, 23 янв - Sputnik. Австралиец Джеймс Уэбби побил рекорды нескольких ресторанов в различных частях Турции по скорости поедания шашлыков, сообщил телеканал Haberglobal.
В городе Чайырова на западе Турции австралиец принял участие в ежегодном состязании одного из ресторанов и умудрился за 11 минут 55 секунд съесть 30 шампуров шашлыка с салатом и напитком, побив предыдущий рекорд на 4 минуты. Наградой за победу стали 10 тысяч лир (около 530 долларов) и золотая медаль.
В Анталье Уэбб в ходе соревнования в ресторане съел 550 кусочков мясного шашлыка за 18 минут 37 секунд, запив еду полутора литрами напитка. Награда оказалась аналогичной предыдущему соревнованию.
Кроме того, в Адане на юго-востоке страны Уэбб побил рекорд очередного ресторана, съев за 10 минут десять сэндвичей с острой начинкой и получив 500 долларов в награду.
По словам австралийца, после употребления мяса он набрал четыре килограмма.