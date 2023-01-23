https://sputnik-georgia.ru/20230123/rekordy-po-poedaniyu-shashlyka-ustanovil-turist-v-turtsii-274146503.html

Рекорды по поеданию шашлыка установил турист в Турции

Рекорды по поеданию шашлыка установил турист в Турции

За установление рекордов турист из Австралии получил несколько десятков тысяч лир 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T08:09+0400

2023-01-23T08:09+0400

2023-01-23T09:13+0400

в мире

новости

общество

турция

австралия

шашлыки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23597/83/235978338_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e1cb2ab3a25e6e205ebdacd5533687f5.jpg

ТБИЛИСИ, 23 янв - Sputnik. Австралиец Джеймс Уэбби побил рекорды нескольких ресторанов в различных частях Турции по скорости поедания шашлыков, сообщил телеканал Haberglobal.В городе Чайырова на западе Турции австралиец принял участие в ежегодном состязании одного из ресторанов и умудрился за 11 минут 55 секунд съесть 30 шампуров шашлыка с салатом и напитком, побив предыдущий рекорд на 4 минуты. Наградой за победу стали 10 тысяч лир (около 530 долларов) и золотая медаль.Кроме того, в Адане на юго-востоке страны Уэбб побил рекорд очередного ресторана, съев за 10 минут десять сэндвичей с острой начинкой и получив 500 долларов в награду.По словам австралийца, после употребления мяса он набрал четыре килограмма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

австралия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, общество, турция, австралия, шашлыки