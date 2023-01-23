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Россия решила понизить уровень дипотношений с Эстонией – посол покидает страну

Россия решила понизить уровень дипотношений с Эстонией – посол покидает страну

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре должен уехать из страны до 7 февраля 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T17:11+0400

2023-01-23T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел России понизило уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, говорится в заявлении на сайте ведомства.Таллин требовал от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля – там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников.В МИД вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре и заявили ему решительный протест по поводу сокращения штата российского посольства в Эстонии.Послу предписано покинуть Россию до 7 февраля."Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне", – отметили в заявленииЦель сократить штат российского посольства в России в эстонском МИД объяснили необходимостью достижения паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение России понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, написала в своем в Telegram-канале, что то Таллин получил то, что заслужил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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