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Россия решила понизить уровень дипотношений с Эстонией – посол покидает страну
Россия решила понизить уровень дипотношений с Эстонией – посол покидает страну
Посол Эстонии в России Маргус Лайдре должен уехать из страны до 7 февраля 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T17:11+0400
2023-01-23T17:11+0400
2023-01-23T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел России понизило уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, говорится в заявлении на сайте ведомства.Таллин требовал от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля – там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников.В МИД вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре и заявили ему решительный протест по поводу сокращения штата российского посольства в Эстонии.Послу предписано покинуть Россию до 7 февраля."Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне", – отметили в заявленииЦель сократить штат российского посольства в России в эстонском МИД объяснили необходимостью достижения паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение России понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, написала в своем в Telegram-канале, что то Таллин получил то, что заслужил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, эстония, мид россии
россия, новости, в мире, эстония, мид россии
Россия решила понизить уровень дипотношений с Эстонией – посол покидает страну
Посол Эстонии в России Маргус Лайдре должен уехать из страны до 7 февраля
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел России понизило уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, говорится в заявлении на сайте ведомства.
Таллин требовал от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля – там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников.
"Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики", – заявили в МИД России.
В МИД вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре и заявили ему решительный протест по поводу сокращения штата российского посольства в Эстонии.
"В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах", – заявили дипломаты.
Послу предписано покинуть Россию до 7 февраля.
"Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне", – отметили в заявлении
Цель сократить штат российского посольства в России в эстонском МИД объяснили необходимостью достижения паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение России понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией, написала в своем в Telegram-канале
, что то Таллин получил то, что заслужил.