https://sputnik-georgia.ru/20230123/skolko-natorgovali-gruziya-i-rossiya-v-2022-godu-274145234.html

Сколько наторговали Грузия и Россия в 2022 году

Сколько наторговали Грузия и Россия в 2022 году

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T09:01+0400

2023-01-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 52,3% по сравнению с 2021 годом и составил около 2,5 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ в 2022 году вывезли более 92 тысяч тонн минеральной и пресной воды, более 73 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, около 12,3 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в прошлом году из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 179,7 тысячи тонн, а также более 174 тысяч тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 657,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 416,8 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 114,4 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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