https://sputnik-georgia.ru/20230123/skolko-natorgovali-gruziya-i-rossiya-v-2022-godu-274145234.html
Сколько наторговали Грузия и Россия в 2022 году
Сколько наторговали Грузия и Россия в 2022 году
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T09:01+0400
2023-01-23T09:01+0400
2023-01-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 52,3% по сравнению с 2021 годом и составил около 2,5 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ в 2022 году вывезли более 92 тысяч тонн минеральной и пресной воды, более 73 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, около 12,3 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в прошлом году из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 179,7 тысячи тонн, а также более 174 тысяч тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 657,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 416,8 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 114,4 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", россия
грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", россия
Сколько наторговали Грузия и Россия в 2022 году
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 52,3% по сравнению с 2021 годом и составил около 2,5 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России в 2022 году
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
651,6
6,8
Импорт
1 835,4
79,4
Всего
2 487,0
52,3
Из Грузии в РФ в 2022 году вывезли более 92 тысяч тонн минеральной и пресной воды, более 73 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, около 12,3 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров в 2022 году
Товары
млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
160,8
23,0
Ферросплавы
108,8
-36,6
Легковые автомобили
75,6
338,1
Спиртные напитки
56,7
37,5
Минеральные воды
50,9
-16,3
Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в прошлом году из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 179,7 тысячи тонн, а также более 174 тысяч тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 657,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 416,8 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 114,4 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров в 2022 году
Товары
млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
622,7
360,8
Газ
112,4
23,9
Пшеничная мука
66,7
478,5
Пшеница и меслин
61,6
-29,5
Кокс
59,2
152,5
Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.