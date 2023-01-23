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Сколько наторговали Грузия и Россия в 2022 году
Сколько наторговали Грузия и Россия в 2022 году
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 52,3% по сравнению с 2021 годом и составил около 2,5 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ в 2022 году вывезли более 92 тысяч тонн минеральной и пресной воды, более 73 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, около 12,3 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в прошлом году из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 179,7 тысячи тонн, а также более 174 тысяч тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 657,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 416,8 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 114,4 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", россия
грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", россия

Сколько наторговали Грузия и Россия в 2022 году

09:01 23.01.2023
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 52,3% по сравнению с 2021 годом и составил около 2,5 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 7%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России в 2022 году

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

651,6

6,8

Импорт

1 835,4

79,4

Всего

2 487,0

52,3

Из Грузии в РФ в 2022 году вывезли более 92 тысяч тонн минеральной и пресной воды, более 73 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, около 12,3 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров в 2022 году

Товары

млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

160,8

23,0

Ферросплавы

108,8

-36,6

Легковые автомобили

75,6

338,1

Спиртные напитки

56,7

37,5

Минеральные воды

50,9

-16,3

Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в прошлом году из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 179,7 тысячи тонн, а также более 174 тысяч тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 657,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 416,8 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 114,4 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров в 2022 году

Товары

млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

622,7

360,8

Газ

112,4

23,9

Пшеничная мука

66,7

478,5

Пшеница и меслин

61,6

-29,5

Кокс

59,2

152,5

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом, в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.
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