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Стрельба в американском городе: в ночном клубе ранено 12 человек
Стрельба в американском городе: в ночном клубе ранено 12 человек
В инциденте участвовали две группы посетителей ночного клуба, часть из них в ходе конфликта начали перестрелку 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T08:32+0400
2023-01-23T08:32+0400
2023-01-23T09:39+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Двенадцать человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Батон-Руж в американском штате Луизина, передает телеканал CNN.По словам представителя местного департамента полиции, произошедшее стало "целенаправленной атакой", а не "случайным актом" насилия.Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, в инциденте участвовали две группы посетителей ночного клуба, часть из них в ходе конфликта начали перестрелку.Накануне в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк близ Лос-Анджелеса, где проходило празднование китайского Нового года, погибли 10 человек и еще 10 человек получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, луизиана, стрельба
в мире, происшествия, новости, луизиана, стрельба
Стрельба в американском городе: в ночном клубе ранено 12 человек
08:32 23.01.2023 (обновлено: 09:39 23.01.2023)
В инциденте участвовали две группы посетителей ночного клуба, часть из них в ходе конфликта начали перестрелку
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Двенадцать человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Батон-Руж в американском штате Луизина, передает телеканал CNN.
"Полиция в Батон-Руж разыскивает по меньшей мере одного подозреваемого, участвовавшего в стрельбе в ночном клубе, где пострадали 12 человек", - говорится в публикации.
По словам представителя местного департамента полиции, произошедшее стало "целенаправленной атакой", а не "случайным актом" насилия.
Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, в инциденте участвовали две группы посетителей ночного клуба, часть из них в ходе конфликта начали перестрелку.
Накануне в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк близ Лос-Анджелеса, где проходило празднование китайского Нового года, погибли 10 человек и еще 10 человек получили ранения.