https://sputnik-georgia.ru/20230123/strelba-v-amerikanskom-gorode-v-nochnom-klube-raneno-12-chelovek-274146757.html

Стрельба в американском городе: в ночном клубе ранено 12 человек

Стрельба в американском городе: в ночном клубе ранено 12 человек

В инциденте участвовали две группы посетителей ночного клуба, часть из них в ходе конфликта начали перестрелку 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T08:32+0400

2023-01-23T08:32+0400

2023-01-23T09:39+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Двенадцать человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в городе Батон-Руж в американском штате Луизина, передает телеканал CNN.По словам представителя местного департамента полиции, произошедшее стало "целенаправленной атакой", а не "случайным актом" насилия.Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, в инциденте участвовали две группы посетителей ночного клуба, часть из них в ходе конфликта начали перестрелку.Накануне в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк близ Лос-Анджелеса, где проходило празднование китайского Нового года, погибли 10 человек и еще 10 человек получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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