https://sputnik-georgia.ru/20230123/tatyanin-den-ili-den-studenta-2023-traditsii-obychai-obryady-274171322.html

Татьянин день или День студента 2023: традиции, обычаи, обряды

Татьянин день или День студента 2023: традиции, обычаи, обряды

Святую Татьяну, пострадавшую за веру в III веке нашей эры, православная церковь поминает 25 января 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T18:43+0400

2023-01-23T18:43+0400

2023-01-23T18:43+0400

справки

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Святую Татьяну считают покровительницей российского студенчества - именно 25 января 268 лет назад императорским указом был создан в России первый университет, названный Московским. В народе праздник называют Татьянин день или День студента, с которым связаны многочисленные традиции, обычаи и обряды. Как отмечают Татьянин день или День студента - какие традиции, обычаи и обряды связаны с ним, читайте в Sputnik Грузия. Татьянин день или День студента Татьянин день среди московских престольных праздников был особенным, а с середины XIX века церковный праздник становится еще студенческим. Впервые день рождения МГУ отметили на его столетие - в 1855-м, после чего празднование вошло в традицию. Праздничную традицию из Москвы перенял Санкт-Петербург, а потом и другие университетские города России. Традицию праздновать Татьянин день или День студента отменили с приходом советской власти и возродили только после распада СССР. Храм имени святой Татьяны при Московском университете начал вновь действовать в 1995 году, и Татьянин день снова стали праздновать. День российского студенчества, согласно указу президента РФ, официально стали праздновать с 2005 года – по традиции, студенты в этот день в торжественной обстановке принимают поздравления от преподавателей и руководителей ВУЗа, а особо отличившимся вручают грамоты и подарки. Студенты свой праздник, по традиции, отмечают с размахом - устраивают массовые гулянья, устраивают фейерверки и веселятся до упаду. Традиции, обычаи и обряды В Татьянин день с утра ходят в церковь и молятся святой Татьяне об успешной учебе и просвещении, а также просят о здоровье родным и близким. День к концу января становится заметно длиннее, поэтому Татьянин день, в славянской традиции, называют Солныш. Старшие женщины в семье, по традиции, пекли каравай - символ солнца, как бы приглашая вернуться его поскорее к людям. Такой хлеб ели всей семьей, чтобы кусочек "светила" достался каждому. В деревнях, по обычаю, девушки нарядившись, рано утром шли на реку, где выбивали и мыли половики. По традиции, обратно половик девушка несла вместе с парнем, который ухаживал за ней. Затем половики развешивали на заборах сушиться, а по их чистоте и красоте судили о его хозяйке. На Татьянин день, по обычаю, гадали – для этого девушки делали из тряпиц и перьев небольшие метелочки. Они верили, что если такую метелочку положить незаметно в бабий кут (место у печки для женских работ) в доме любимого, то парень обязательно женится на гадающей, а их совместная жизнь будет долгой и счастливой. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки