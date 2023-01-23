https://sputnik-georgia.ru/20230123/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-23-do-29-yanvarya-274150100.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 23 до 29 января

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 23 до 29 января

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает преимущественно ясная погода 23.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду без осадков в Тбилиси на этой неделе. В понедельник, 23 января, в столице ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит один градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 7 градусов тепла. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 18:04. Во вторник, 24 января, в Тбилиси сохранится теплая и ясная погода. Восход солнца будет в 08:20. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 1 градус, а днем столбик термометра поднимется до 6 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:05. В среду, 25 января, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:19. Минимальная температура воздуха ночью составит минус один градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 5 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:06. В четверг, 26 января, погода в столице Грузии сохранится солнечной. Восход солнца будет в 08:19. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке минус один градус, а днем поднимется максимум до 5 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:08. В пятницу, 27 января, в Тбилиси сохранится теплая и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:18. Минимальная температура воздуха ночью будет минус один градус, а днем воздух прогреется до максимум пяти градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:09. В субботу, 28 января, в Тбилиси погода будет преимущественно облачной. Восход солнца будет в 08:17. Минимальная температура воздуха ночью составит ноль градусов, днем воздух прогреется до шести градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:10. В воскресенье, 29 января, в столице Грузии будет облачная погода. Восход солнца будет в 08:16. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс один градус, а днем поднимется максимум до 8 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:11.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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