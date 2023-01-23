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Ураган на западе Грузии: на возмещение ущерба выделено почти $8 миллионов

Ураган на западе Грузии: на возмещение ущерба выделено почти $8 миллионов

Сильный ветер, который бушевал в середине января, значительно повредил инфраструктуру в регионах страны 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T19:06+0400

2023-01-23T19:06+0400

2023-01-23T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Правительство Грузии выделило около 21,2 миллиона лари (7,9 миллиона долларов) на ликвидацию последствий урагана на западе страны и выдачу компенсаций местному населению.В середине января в Западной Грузии бушевал сильный ветер, значительно повредивший инфраструктуру в регионах страны, несколько человек получили серьезные травмы, один человек погиб.По его словам, работы начнутся с регионов, которые пострадали больше всего. "На данном этапе указанной суммы полностью достаточно для ликвидации ущерба, нанесенного в регионах Имерети, Самегрело и Гурия. В случае, если понадобится дополнительное финансирование, естественно, это будет корректироваться в текущем рабочем процессе", – отметил Хуцишвили. Он отметил, что около 19,7 миллиона лари (более 7,3 миллиона долларов) из выделенной суммы пойдут на ликвидацию последствий непогоды, а 1,5 миллиона лари (более 548,5 тысячи долларов) – на выдачу компенсаций населению, чьи дома пострадали во время стихии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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