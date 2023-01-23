https://sputnik-georgia.ru/20230123/videomost-gennadiya-onischenko-gripp-i-kraken-gotovitsya-li-k-novym-pandemiyam-274161306.html

Видеомост Геннадия Онищенко: Грипп и "кракен": готовиться ли к новым пандемиям?

Видеомост Геннадия Онищенко: Грипп и "кракен": готовиться ли к новым пандемиям?

Видеомост Москва – Минск – Ереван - Бишкек - Тбилиси международного информационного агентства Sputnik на тему: "Грипп и "кракен": готовиться ли к новым... 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T13:55+0400

2023-01-23T13:55+0400

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Спикер в Москве - Академик РАН Геннадий ОНИЩЕНКО.Насколько опасен нынешний штамм коронавируса "кракен"? Типично ли одновременное заражение "кракеном" и гриппом? Может ли коронавирус преподнести неожиданные сюрпризы в 2023 году? Стоит ли готовиться к новым пандемиям?На эти и другие вопросы журналистов в ходе видеомоста ответит Геннадий Онищенко.Видеомост будет транслироваться на нашей странице в соцсети VK.Вопросы можно прислать по адресу media@sputnik-georgia.com.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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общество, новости, анонсы , кракен, здравоохранение в грузии