https://sputnik-georgia.ru/20230123/videomost-gennadiya-onischenko-gripp-i-kraken-gotovitsya-li-k-novym-pandemiyam-274161306.html
Видеомост Геннадия Онищенко: Грипп и "кракен": готовиться ли к новым пандемиям?
Видеомост Геннадия Онищенко: Грипп и "кракен": готовиться ли к новым пандемиям?
Видеомост Москва – Минск – Ереван - Бишкек - Тбилиси международного информационного агентства Sputnik на тему: "Грипп и "кракен": готовиться ли к новым... 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T13:55+0400
2023-01-23T13:55+0400
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Спикер в Москве - Академик РАН Геннадий ОНИЩЕНКО.Насколько опасен нынешний штамм коронавируса "кракен"? Типично ли одновременное заражение "кракеном" и гриппом? Может ли коронавирус преподнести неожиданные сюрпризы в 2023 году? Стоит ли готовиться к новым пандемиям?На эти и другие вопросы журналистов в ходе видеомоста ответит Геннадий Онищенко.Видеомост будет транслироваться на нашей странице в соцсети VK.Вопросы можно прислать по адресу media@sputnik-georgia.com.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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общество, новости, анонсы , кракен, здравоохранение в грузии
Видеомост Геннадия Онищенко: Грипп и "кракен": готовиться ли к новым пандемиям?
13:55 23.01.2023 (обновлено: 14:03 23.01.2023)
Видеомост Москва – Минск – Ереван - Бишкек - Тбилиси международного информационного агентства Sputnik на тему: "Грипп и "кракен": готовиться ли к новым пандемиям?" пройдет во вторник, 24 января, в 16:00 по тбилисскому времени
Спикер в Москве - Академик РАН Геннадий ОНИЩЕНКО.
Насколько опасен нынешний штамм коронавируса "кракен"? Типично ли одновременное заражение "кракеном" и гриппом? Может ли коронавирус преподнести неожиданные сюрпризы в 2023 году? Стоит ли готовиться к новым пандемиям?
На эти и другие вопросы журналистов в ходе видеомоста ответит Геннадий Онищенко.
Видеомост будет транслироваться на нашей странице в соцсети VK
.
Вопросы можно прислать по адресу media@sputnik-georgia.com.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.