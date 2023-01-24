https://sputnik-georgia.ru/20230124/belorusskiy-politolog-dzermant-ukraina-gotovit-provokatsii-na-granitse-s-belarusyu-274248027.html

Белорусский политолог Дзермант: Украина готовит провокации на границе с Беларусью

Белорусский политолог Дзермант: Украина готовит провокации на границе с Беларусью

Киев и его западные кураторы начнут предпринимать реальные попытки дипломатического урегулирования только тогда, когда Россия будет в шаге от полной военной... 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T18:47+0400

2023-01-24T18:47+0400

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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" белорусский политолог Алексей Дзермант. До этого момента любые предложения Киева будут попыткой выиграть время, считает эксперт.Для каких целей Украина стянула войска на границу с Беларусью? Зачем Украина в этих условиях предложила Беларуси "пакт о ненападении" и почему Александр Лукашенко рассказал об этом предложении публично? Как Запад продолжает накалять ситуацию на границах России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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