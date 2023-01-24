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Белорусский политолог Дзермант: Украина готовит провокации на границе с Беларусью
Белорусский политолог Дзермант: Украина готовит провокации на границе с Беларусью
Киев и его западные кураторы начнут предпринимать реальные попытки дипломатического урегулирования только тогда, когда Россия будет в шаге от полной военной... 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T18:47+0400
2023-01-24T18:47+0400
2023-01-25T15:48+0400
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Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" белорусский политолог Алексей Дзермант. До этого момента любые предложения Киева будут попыткой выиграть время, считает эксперт.Для каких целей Украина стянула войска на границу с Беларусью? Зачем Украина в этих условиях предложила Беларуси "пакт о ненападении" и почему Александр Лукашенко рассказал об этом предложении публично? Как Запад продолжает накалять ситуацию на границах России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, александр лукашенко, украина, беларусь, киев, видео
мультимедиа, видео, в мире, александр лукашенко, украина, беларусь, киев, видео
Белорусский политолог Дзермант: Украина готовит провокации на границе с Беларусью
18:47 24.01.2023 (обновлено: 15:48 25.01.2023)
Киев и его западные кураторы начнут предпринимать реальные попытки дипломатического урегулирования только тогда, когда Россия будет в шаге от полной военной победы
Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" белорусский политолог Алексей Дзермант.
До этого момента любые предложения Киева будут попыткой выиграть время, считает эксперт.
Для каких целей Украина стянула войска на границу с Беларусью? Зачем Украина в этих условиях предложила Беларуси "пакт о ненападении" и почему Александр Лукашенко рассказал об этом предложении публично? Как Запад продолжает накалять ситуацию на границах России?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.