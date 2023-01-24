https://sputnik-georgia.ru/20230124/britanskaya-pevitsa-rita-ora-poyavilas-v-obraze-ot-gruzinskogo-dizaynera-274211285.html

Британская певица Рита Ора появилась в образе от грузинского дизайнера

Британская певица Рита Ора появилась в образе от грузинского дизайнера

Артистка выбрала комплект – топ и юбку из коллекции CRUISE 23 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T19:54+0400

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георгий кебурия

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кортни кардашьян

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Британская певица Рита Ора появилась в образе от грузинского дизайнера Георгия Кебурия. Артистка выбрала комплект от Кебурия – топ и юбку из коллекции CRUISE 23. Рита Ора родилась 26 ноября 1990 года в югославском городе Приштина в семье албанцев. Певица впервые заявила о себе в 2012 году, после того как выпустила дебютный альбом и записала несколько удачных совместных композиций с известными исполнителями. Георгий Кебурия – дизайнер-самоучка. Он родился в 1990 году в Тбилиси. В 2010 году создал свою первую сюрреалистическую коллекцию и был замечен на Тбилисской неделе моды, получив награду "Лучший дебютант". Мировые звезды не раз выбирали наряды от Георгия Кебурия, среди которых актриса Линдси Лохан, певицы Леди Гага, Майли Сайрус, звезда "реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кортни Кардашьян и многие другие. Между тем, известность Кебурия приобрел в 2017 году благодаря солнечным очкам-лисичкам, которые пришлись по душе модницам в разных странах мира. Очки Кебурия приобрели сестры-модели Хадид, а также сестры Кардашьян, Памела Андерсон и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, мировая культура, георгий кебурия, леди гага, кортни кардашьян, тбилиси