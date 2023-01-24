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Число туристов из России в Грузии выросло в пять раз – новая статистика
Число туристов из России в Грузии выросло в пять раз – новая статистика
Чаще всего в Грузию въезжают через сухопутные границы - 66,4% от общего числа иностранцев 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T09:01+0400
2023-01-24T09:01+0400
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туризм
новости
россия
статистика
национальная администрация туризма грузии
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В 2022 году Грузию посетили около 1,1 миллиона граждан России, что на 410,5% больше, чем в 2021 году, и на 26,1% меньше, чем в 2019-м, говорится в данных Национальной администрации туризма. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Из общего числа визитов 3,6 миллиона были туристическими, что на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 71,9%. Лидеры по визитам в Грузию По данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в декабре 2022 года страну посетили 89,5 тысячи граждан России, что на 385,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 37,1% больше, чем в 2019-м. Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 66,4% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем – 32,7% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались более одного миллиона путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, россия, статистика, национальная администрация туризма грузии
грузия, туризм, новости, россия, статистика, национальная администрация туризма грузии

Число туристов из России в Грузии выросло в пять раз – новая статистика

09:01 24.01.2023
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - туристы в городе Мцхета в масках
Эпидемия коронавируса - туристы в городе Мцхета в масках - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Чаще всего в Грузию въезжают через сухопутные границы - 66,4% от общего числа иностранцев
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В 2022 году Грузию посетили около 1,1 миллиона граждан России, что на 410,5% больше, чем в 2021 году, и на 26,1% меньше, чем в 2019-м, говорится в данных Национальной администрации туризма.
В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.
Из общего числа визитов 3,6 миллиона были туристическими, что на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 71,9%.

Лидеры по визитам в Грузию

По данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в декабре 2022 года страну посетили 89,5 тысячи граждан России, что на 385,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 37,1% больше, чем в 2019-м.
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в 2022 году

Страна

Число визитов, тысяч

Рост,%

Россия

1 087,3

410,5

Турция

925,6

183,5

Армения

742,6

350,9

Израиль

210,2

108,7

Украина

168,9

16,6

Как приезжают туристы в Грузию

Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 66,4% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем – 32,7% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались более одного миллиона путешественников.
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