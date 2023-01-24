https://sputnik-georgia.ru/20230124/futbolist-sbornoy-gruzii-propustil-neskolko-matchey-chempionata-italii-iz-za-travmy-274194284.html
Футболист сборной Грузии пропустил несколько матчей чемпионата Италии из-за травмы
Футболист сборной Грузии пропустил несколько матчей чемпионата Италии из-за травмы
В итальянских СМИ писали, что грузинский футболист пропускает матчи из-за неприязни со стороны тренера 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T12:44+0400
2023-01-24T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Защитник сборной Грузии и итальянского "Кремонезе" Лука Лочошвили пропустил два тура серии А из-за травмы, информацию распространило издание Sportgrigiorosso. Последние несколько недель итальянские спортивные СМИ писали, что новому тренеру "Кремонезе" Давиде Баллардини просто не нравится грузинский защитник, и поэтому тот не попадает в основной состав. Клуб Лочошвили занимает последнее место в чемпионате и может вылететь из серии А. "Кремонезе" в первом круге чемпионата набрал всего 8 очков и отстают от занимающего первое место "Наполи" на 42 очка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Футболист сборной Грузии пропустил несколько матчей чемпионата Италии из-за травмы
12:44 24.01.2023 (обновлено: 12:56 24.01.2023)
В итальянских СМИ писали, что грузинский футболист пропускает матчи из-за неприязни со стороны тренера
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Защитник сборной Грузии и итальянского "Кремонезе" Лука Лочошвили пропустил два тура серии А из-за травмы, информацию распространило издание Sportgrigiorosso.
Последние несколько недель итальянские спортивные СМИ писали, что новому тренеру "Кремонезе" Давиде Баллардини просто не нравится грузинский защитник, и поэтому тот не попадает в основной состав.
"Кремонезе" в матче с "Болонией" не смог помочь нападающий Сирил Дессерс, который получил травму в игре с "Монца". Также проблемы со здоровьем возникли и у защитника Лочошвили", - говорится в статье
.
Клуб Лочошвили занимает последнее место в чемпионате и может вылететь из серии А. "Кремонезе" в первом круге чемпионата набрал всего 8 очков и отстают от занимающего первое место "Наполи" на 42 очка.