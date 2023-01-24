https://sputnik-georgia.ru/20230124/gruziya-prinyala-uchastie-v-krupneyshey-turisticheskoy-vystavke-severnoy-evropy-274188285.html
Грузия приняла участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы
Грузия приняла участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы
В выставке участвовали 850 компаний из 70 стран мира 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T11:45+0400
2023-01-24T11:45+0400
2023-01-24T11:45+0400
туризм
хельсинки
финляндия
национальная администрация туризма грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/18/274187627_120:257:1203:866_1920x0_80_0_0_9c2eb2736aea4bd145da13d7b318a4fa.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла участие в одной из самых крупных туристических выставок стран Скандинавии – MATKA 2023, сообщили в пресс-службе ведомства. Выставка прошла с 20 по 22 января в Хельсинки. Вместе с Национальной администрацией туризма в мероприятии участвовали Департамент туризма и курортов Аджарии, Организация управления места назначения Имерети, Организация управления места назначения Самцхе-Джавахети и пять грузинских туристических компаний. Гости выставки смогли ознакомиться с туристическим потенциалом Грузии. Туристические компании Финляндии и посетители выставки заинтересовались горными курортами, кулинарией и другими предложениями Грузии. "MATKA Nordic Travel Fair" – крупнейшая международная туристическая выставка в Северной Европе и одна из крупнейших в Европе. Организуется ежегодно в январе в выставочном центре Messukeskus Хельсинки. В этом году в выставке приняли участие 850 компаний из 70 стран мира. Грузия смогла принять участие в выставке MATKA 2023 благодаря сотрудничеству Национальной администрации туризма и посольства в Финляндии.В 2022 году Грузию посетили около 2,2 тысячи граждан Финляндии, что в два с половиной раза больше, чем в 2021 году, когда их количество составило всего лишь 793 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
хельсинки
финляндия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/18/274187627_191:243:1022:866_1920x0_80_0_0_53b06fc650ba767645030e0265f1adab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, хельсинки, финляндия, национальная администрация туризма грузии
туризм, хельсинки, финляндия, национальная администрация туризма грузии
Грузия приняла участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы
В выставке участвовали 850 компаний из 70 стран мира
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла участие в одной из самых крупных туристических выставок стран Скандинавии – MATKA 2023, сообщили в пресс-службе ведомства.
Выставка прошла с 20 по 22 января в Хельсинки. Вместе с Национальной администрацией туризма в мероприятии участвовали Департамент туризма и курортов Аджарии, Организация управления места назначения Имерети, Организация управления места назначения Самцхе-Джавахети и пять грузинских туристических компаний.
Гости выставки смогли ознакомиться с туристическим потенциалом Грузии. Туристические компании Финляндии и посетители выставки заинтересовались горными курортами, кулинарией и другими предложениями Грузии.
"MATKA Nordic Travel Fair" – крупнейшая международная туристическая выставка в Северной Европе и одна из крупнейших в Европе. Организуется ежегодно в январе в выставочном центре Messukeskus Хельсинки. В этом году в выставке приняли участие 850 компаний из 70 стран мира.
Грузия смогла принять участие в выставке MATKA 2023 благодаря сотрудничеству Национальной администрации туризма и посольства в Финляндии.
В 2022 году Грузию посетили около 2,2 тысячи граждан Финляндии, что в два с половиной раза больше, чем в 2021 году, когда их количество составило всего лишь 793 человека.