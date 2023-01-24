https://sputnik-georgia.ru/20230124/gruziya-prinyala-uchastie-v-krupneyshey-turisticheskoy-vystavke-severnoy-evropy-274188285.html

Грузия приняла участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы

Грузия приняла участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы

В выставке участвовали 850 компаний из 70 стран мира 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T11:45+0400

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туризм

хельсинки

финляндия

национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла участие в одной из самых крупных туристических выставок стран Скандинавии – MATKA 2023, сообщили в пресс-службе ведомства. Выставка прошла с 20 по 22 января в Хельсинки. Вместе с Национальной администрацией туризма в мероприятии участвовали Департамент туризма и курортов Аджарии, Организация управления места назначения Имерети, Организация управления места назначения Самцхе-Джавахети и пять грузинских туристических компаний. Гости выставки смогли ознакомиться с туристическим потенциалом Грузии. Туристические компании Финляндии и посетители выставки заинтересовались горными курортами, кулинарией и другими предложениями Грузии. "MATKA Nordic Travel Fair" – крупнейшая международная туристическая выставка в Северной Европе и одна из крупнейших в Европе. Организуется ежегодно в январе в выставочном центре Messukeskus Хельсинки. В этом году в выставке приняли участие 850 компаний из 70 стран мира. Грузия смогла принять участие в выставке MATKA 2023 благодаря сотрудничеству Национальной администрации туризма и посольства в Финляндии.В 2022 году Грузию посетили около 2,2 тысячи граждан Финляндии, что в два с половиной раза больше, чем в 2021 году, когда их количество составило всего лишь 793 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, хельсинки, финляндия, национальная администрация туризма грузии