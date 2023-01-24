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Из Турции в Грузию пытались ввезти килограмм золота
Из Турции в Грузию пытались ввезти килограмм золота
Общая сумма золотых изделий достигала 29 тысяч долларов 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T20:15+0400
2023-01-24T20:15+0400
2023-01-24T20:15+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные золотые изделия на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщается на сайте Службы доходов Грузии. Незаконный товар, вес которого составлял около одного килограмма, пытался перевезти гражданин Грузии. Общая сумма золотых изделий составила 76 430, 25 лари (28,9 тысячи долларов). Материалы дела для дальнейшего реагирования отправлены следственной службе Минфина Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, турция
грузия, новости, происшествия, турция
Из Турции в Грузию пытались ввезти килограмм золота
Общая сумма золотых изделий достигала 29 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные золотые изделия на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщается на сайте Службы доходов Грузии.
Незаконный товар, вес которого составлял около одного килограмма, пытался перевезти гражданин Грузии. Общая сумма золотых изделий составила 76 430, 25 лари (28,9 тысячи долларов).
Материалы дела для дальнейшего реагирования отправлены следственной службе Минфина Грузии.