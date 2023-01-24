https://sputnik-georgia.ru/20230124/napadenie-pitbulya-na-dvukhletnego-rebenka-v-tbilisi-devochku-vypisali-iz-bolnitsy-274201912.html

Нападение питбуля на двухлетнего ребенка в Тбилиси: девочку выписали из больницы

Нападение питбуля на двухлетнего ребенка в Тбилиси: девочку выписали из больницы

Девочка находится дома и состояние ее здоровья стабильное 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T14:10+0400

2023-01-24T14:10+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Двухлетнего ребенка, который серьезно пострадал от нападения питбуля в Тбилиси, выписали из клиники, передает телекомпания "Рустави-2".Случай произошел 21 ноября прошлого года. Собака неожиданно стала агрессивной и напала на двухлетнюю девочку. Это произошло в тот момент, когда няня кормила ребенка и обернулась, чтобы включить телевизор, именно в этот момент собака напала на ребенка. Хозяевами питбуля являются члены семьи двухлетнего ребенка. По словам врачей, девочка находится дома и состояние ее здоровья стабильное, однако в будущем ей понадобится медицинское вмешательство. Малышка была доставлена в клинику в тяжелом состоянии, ей понадобилась операция, однако медикам удалось ее спасти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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