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Нападение питбуля на двухлетнего ребенка в Тбилиси: девочку выписали из больницы
Нападение питбуля на двухлетнего ребенка в Тбилиси: девочку выписали из больницы
Девочка находится дома и состояние ее здоровья стабильное 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T14:10+0400
2023-01-24T14:10+0400
2023-01-24T14:10+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Двухлетнего ребенка, который серьезно пострадал от нападения питбуля в Тбилиси, выписали из клиники, передает телекомпания "Рустави-2".Случай произошел 21 ноября прошлого года. Собака неожиданно стала агрессивной и напала на двухлетнюю девочку. Это произошло в тот момент, когда няня кормила ребенка и обернулась, чтобы включить телевизор, именно в этот момент собака напала на ребенка. Хозяевами питбуля являются члены семьи двухлетнего ребенка. По словам врачей, девочка находится дома и состояние ее здоровья стабильное, однако в будущем ей понадобится медицинское вмешательство. Малышка была доставлена в клинику в тяжелом состоянии, ей понадобилась операция, однако медикам удалось ее спасти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Нападение питбуля на двухлетнего ребенка в Тбилиси: девочку выписали из больницы
Девочка находится дома и состояние ее здоровья стабильное
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik.
Двухлетнего ребенка, который серьезно пострадал от нападения питбуля в Тбилиси, выписали из клиники, передает телекомпания "Рустави-2
".
Случай произошел 21 ноября прошлого года. Собака неожиданно стала агрессивной и напала на двухлетнюю девочку. Это произошло в тот момент, когда няня кормила ребенка и обернулась, чтобы включить телевизор, именно в этот момент собака напала на ребенка. Хозяевами питбуля являются члены семьи двухлетнего ребенка.
По словам врачей, девочка находится дома и состояние ее здоровья стабильное, однако в будущем ей понадобится медицинское вмешательство.
Малышка была доставлена в клинику в тяжелом состоянии, ей понадобилась операция, однако медикам удалось ее спасти.