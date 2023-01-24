https://sputnik-georgia.ru/20230124/onischenko-prognoziruet-rasprostranenie-krakena-v-gruzii---video-274216990.html

Онищенко прогнозирует распространение "кракена" в Грузии - видео

Онищенко прогнозирует распространение "кракена" в Грузии - видео

"Кракен" может иметь в Грузии широкое распространение, но это не представляет собой большой опасности для населения, считает академик РАН Геннадий Онищенко 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T20:08+0400

2023-01-24T20:08+0400

2023-01-24T20:08+0400

пресс-центр

мультимедиа

видео

видеомост

видео-новости из грузии

вирус

геннадий онищенко

общество

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/18/274216598_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29f0c14e8dd3b3acafb696c8298b3a99.jpg

Об этом он заявил, отвечая на вопрос редакции Sputnik Грузия в ходе видеомоста Москва-Минск-Ереван-Бишкек-Тбилиси."Но я в этом особо беды-то не вижу для вас. Молодежь будет его переносить в основном бессимптомно. Надо прививаться", - заявил Онищенко.Эксперты установили, что данный вариант COVID-19 на 140% более заразный, чем другие виды коронавируса.Медики призывают жителей Грузии к осторожности и советуют вернуться к ношению масок, пить поливитамины и не заниматься самолечением.Новый вариант коронавируса набирает обороты в Китае. По прогнозам специалистов, там до конца зимы "кракеном" будут инфицированы более 800 миллионов человек.

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видеомост, видео-новости из грузии, вирус, геннадий онищенко, общество, новости, грузия, китай, пресс-центр, видео