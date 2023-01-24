https://sputnik-georgia.ru/20230124/onischenko-prognoziruet-rasprostranenie-krakena-v-gruzii---video-274216990.html
Онищенко прогнозирует распространение "кракена" в Грузии - видео
Онищенко прогнозирует распространение "кракена" в Грузии - видео
"Кракен" может иметь в Грузии широкое распространение, но это не представляет собой большой опасности для населения, считает академик РАН Геннадий Онищенко 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T20:08+0400
2023-01-24T20:08+0400
2023-01-24T20:08+0400
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Об этом он заявил, отвечая на вопрос редакции Sputnik Грузия в ходе видеомоста Москва-Минск-Ереван-Бишкек-Тбилиси."Но я в этом особо беды-то не вижу для вас. Молодежь будет его переносить в основном бессимптомно. Надо прививаться", - заявил Онищенко.Эксперты установили, что данный вариант COVID-19 на 140% более заразный, чем другие виды коронавируса.Медики призывают жителей Грузии к осторожности и советуют вернуться к ношению масок, пить поливитамины и не заниматься самолечением.Новый вариант коронавируса набирает обороты в Китае. По прогнозам специалистов, там до конца зимы "кракеном" будут инфицированы более 800 миллионов человек.
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мультимедиа, видео, видеомост, видео-новости из грузии, вирус, геннадий онищенко, общество, новости, грузия, китай, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видеомост, видео-новости из грузии, вирус, геннадий онищенко, общество, новости, грузия, китай, пресс-центр, видео
Онищенко прогнозирует распространение "кракена" в Грузии - видео
"Кракен" может иметь в Грузии широкое распространение, но это не представляет собой большой опасности для населения, считает академик РАН Геннадий Онищенко
Об этом он заявил, отвечая на вопрос редакции Sputnik Грузия
в ходе видеомоста Москва-Минск-Ереван-Бишкек-Тбилиси.
"Но я в этом особо беды-то не вижу для вас. Молодежь будет его переносить в основном бессимптомно. Надо прививаться", - заявил Онищенко.
Эксперты установили, что данный вариант COVID-19 на 140% более заразный, чем другие виды коронавируса.
Медики призывают жителей Грузии к осторожности и советуют вернуться к ношению масок, пить поливитамины и не заниматься самолечением.
Новый вариант коронавируса набирает обороты в Китае. По прогнозам специалистов, там до конца зимы "кракеном" будут инфицированы более 800 миллионов человек.