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https://sputnik-georgia.ru/20230124/postnye-dni-v-fevrale-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-274206473.html
Постные дни в феврале 2023: что можно и нельзя есть по дням
Постные дни в феврале 2023: что можно и нельзя есть по дням
Православные верующие ежегодно соблюдают четыре многодневных и три однодневных поста, а также в течение всего года постятся по средам и пятницам, кроме Святок... 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T17:51+0400
2023-01-24T17:51+0400
справки
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Пост очищает от грехов и духовно совершенствует с помощью молитв и покаяния, самоограничения в пище и развлечениях и воздержания от пороков и страстей. О постных днях в феврале 2023 года - что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в феврале Многодневных постов в феврале нет, следовательно, верующие будут поститься только по средам и пятницам. Постный день в среду установили, как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса. Постные дни в феврале выпадают на 1, 3, 8, 10, 15 и 17 числа. В последнюю неделю февраля - 20-26 февраля 2023 года - постных дней нет, однако нельзя есть мясо и мясные продукты. В этот период церковь начинает подготовку верующих к Великому посту. Что можно и нельзя есть Нельзя есть в постные дни мясные и молочные продукты и яйца. Также в постные дни нельзя пить алкогольные напитки. В постные дни в феврале 2023 года можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. В некоторые постные дни в феврале, в частности 1, 3, 15 и 17 числа, верующие могут также есть рыбу и рыбные продукты. Поститься строго нельзя тяжело больным, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, путешественникам, военным, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Они чаще всего освобождаются от поста. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки
справки

Постные дни в феврале 2023: что можно и нельзя есть по дням

17:51 24.01.2023
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМетехская церковь
Метехская церковь - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Православные верующие ежегодно соблюдают четыре многодневных и три однодневных поста, а также в течение всего года постятся по средам и пятницам, кроме Святок и сплошных седмиц
Пост очищает от грехов и духовно совершенствует с помощью молитв и покаяния, самоограничения в пище и развлечениях и воздержания от пороков и страстей.
О постных днях в феврале 2023 года - что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия.

Постные дни в феврале

Многодневных постов в феврале нет, следовательно, верующие будут поститься только по средам и пятницам.
Постный день в среду установили, как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.
Постные дни в феврале выпадают на 1, 3, 8, 10, 15 и 17 числа. В последнюю неделю февраля - 20-26 февраля 2023 года - постных дней нет, однако нельзя есть мясо и мясные продукты. В этот период церковь начинает подготовку верующих к Великому посту.

Что можно и нельзя есть

Нельзя есть в постные дни мясные и молочные продукты и яйца. Также в постные дни нельзя пить алкогольные напитки.
В постные дни в феврале 2023 года можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. В некоторые постные дни в феврале, в частности 1, 3, 15 и 17 числа, верующие могут также есть рыбу и рыбные продукты.
Поститься строго нельзя тяжело больным, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, путешественникам, военным, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Они чаще всего освобождаются от поста.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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