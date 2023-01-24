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Приметы на Татьянин день или День студента 2023: что нельзя делать
Приметы на Татьянин день или День студента 2023: что нельзя делать
Святую Татьяну православная церковь поминает 25 января – праздник в народе называют Татьянин день или День студента, с которым связано много примет и запретов 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T11:29+0400
2023-01-24T11:29+0400
2023-01-24T11:35+0400
справки
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Что нельзя делать в Татьянин день или День студента и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Татьянин день делать генеральную уборку. Также нельзя делать ремонт в доме. По приметам в Татьянин день нельзя стирать и заниматься рукоделием. Плохая примета злиться, ругаться и ссориться в Татьянин день – желательно в праздник контролировать свои эмоции и не накалять ситуацию. Нельзя в Татьянин день напиваться и объедаться. Пьянство и чревоугодие считаются тяжким грехом. В Татьянин день нельзя отказывать в помощи нуждающимся – это плохая примета, можно лишиться благополучия. Приметы Студенты – суеверный народ, поэтому с их главным праздником связано множество примет. У большинства студентов 25 января выпадает на зимнюю сессию, следовательно, большинство примет посвящены ее успешной сдаче. Самая знаменитая шуточная примета – это призыв "халявы". Студент должен в окно или с балкона громко прокричать "халява, приди!", и, если в ответ раздастся "уже бегу", значит сессия будет сдана успешно. Весело проведенный день студента – это хорошая примета, залог успеха на всех зимних экзаменах. Однако, чтобы не спугнуть удачу, нельзя перед сдачей прикасаться к учебникам и конспектам. По приметам кочаны капусты уродятся плотными и крупными, если женщины в Татьянин день сделают тугие и большие мотки пряжи. Немало примет связано и с погодой. Так, например, солнечный восход в Татьянин день олицетворял скорый прилет птиц и раннюю весну. По приметам, если в Татьянин день ясно и морозно – урожай будет хороший, а если тепло и метель — год обещает быть неурожайным. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Приметы на Татьянин день или День студента 2023: что нельзя делать
11:29 24.01.2023 (обновлено: 11:35 24.01.2023)
Святую Татьяну православная церковь поминает 25 января – праздник в народе называют Татьянин день или День студента, с которым связано много примет и запретов
Что нельзя делать в Татьянин день или День студента и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия
.
Что нельзя делать
Нельзя в Татьянин день делать генеральную уборку. Также нельзя делать ремонт в доме.
По приметам в Татьянин день нельзя стирать и заниматься рукоделием.
Плохая примета злиться, ругаться и ссориться в Татьянин день – желательно в праздник контролировать свои эмоции и не накалять ситуацию.
Нельзя в Татьянин день напиваться и объедаться. Пьянство и чревоугодие считаются тяжким грехом.
В Татьянин день нельзя отказывать в помощи нуждающимся – это плохая примета, можно лишиться благополучия.
Приметы
Студенты – суеверный народ, поэтому с их главным праздником связано множество примет. У большинства студентов 25 января выпадает на зимнюю сессию, следовательно, большинство примет посвящены ее успешной сдаче.
Самая знаменитая шуточная примета – это призыв "халявы". Студент должен в окно или с балкона громко прокричать "халява, приди!", и, если в ответ раздастся "уже бегу", значит сессия будет сдана успешно.
Весело проведенный день студента – это хорошая примета, залог успеха на всех зимних экзаменах. Однако, чтобы не спугнуть удачу, нельзя перед сдачей прикасаться к учебникам и конспектам.
По приметам кочаны капусты уродятся плотными и крупными, если женщины в Татьянин день сделают тугие и большие мотки пряжи.
Немало примет связано и с погодой. Так, например, солнечный восход в Татьянин день олицетворял скорый прилет птиц и раннюю весну.
По приметам, если в Татьянин день ясно и морозно – урожай будет хороший, а если тепло и метель — год обещает быть неурожайным.
Материал подготовлен на основе открытых источников