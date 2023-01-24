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Приметы на Татьянин день или День студента 2023: что нельзя делать

Приметы на Татьянин день или День студента 2023: что нельзя делать

Святую Татьяну православная церковь поминает 25 января – праздник в народе называют Татьянин день или День студента, с которым связано много примет и запретов 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T11:29+0400

2023-01-24T11:29+0400

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справки

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Что нельзя делать в Татьянин день или День студента и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Татьянин день делать генеральную уборку. Также нельзя делать ремонт в доме. По приметам в Татьянин день нельзя стирать и заниматься рукоделием. Плохая примета злиться, ругаться и ссориться в Татьянин день – желательно в праздник контролировать свои эмоции и не накалять ситуацию. Нельзя в Татьянин день напиваться и объедаться. Пьянство и чревоугодие считаются тяжким грехом. В Татьянин день нельзя отказывать в помощи нуждающимся – это плохая примета, можно лишиться благополучия. Приметы Студенты – суеверный народ, поэтому с их главным праздником связано множество примет. У большинства студентов 25 января выпадает на зимнюю сессию, следовательно, большинство примет посвящены ее успешной сдаче. Самая знаменитая шуточная примета – это призыв "халявы". Студент должен в окно или с балкона громко прокричать "халява, приди!", и, если в ответ раздастся "уже бегу", значит сессия будет сдана успешно. Весело проведенный день студента – это хорошая примета, залог успеха на всех зимних экзаменах. Однако, чтобы не спугнуть удачу, нельзя перед сдачей прикасаться к учебникам и конспектам. По приметам кочаны капусты уродятся плотными и крупными, если женщины в Татьянин день сделают тугие и большие мотки пряжи. Немало примет связано и с погодой. Так, например, солнечный восход в Татьянин день олицетворял скорый прилет птиц и раннюю весну. По приметам, если в Татьянин день ясно и морозно – урожай будет хороший, а если тепло и метель — год обещает быть неурожайным. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки