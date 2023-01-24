https://sputnik-georgia.ru/20230124/smert-20-letnego-futbolista-ot-covid-v-gruzii-medsestre-grozit-tri-goda-tyurmy-274182500.html

Смерть 20-летнего футболиста от COVID в Грузии: медсестре грозит три года тюрьмы

Смерть 20-летнего футболиста от COVID в Грузии: медсестре грозит три года тюрьмы

Следствие по делу продолжается, назначены соответствующие экспертизы для установления непосредственной причины смерти пациента 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T07:32+0400

2023-01-24T07:32+0400

2023-01-24T07:32+0400

грузия

новости

происшествия

республиканская больница

коронавирус covid-19

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Старшей медсестре Центральной университетской клиники имени академика Николоза Кипшидзе (бывшая Республиканская клиника) предъявлено обвинение по факту подделки истории болезни умершего от осложнений коронавирусной инфекции 20-летнего футболиста, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Вахтанг Чарквиани 10 сентября 2021 года скончался в Республиканской больнице, куда он был помещен с COVID-19. Семья молодого человека не верит, что спортсмен мог умереть от инфекции. Отец погибшего даже обвинил медперсонал в халатности и безразличии, и допустил что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Во время лечения пациента врачи и дежурные медсестры клиники ежедневно заполняли документ (листы врачебных назначений), который был частью истории болезни. В документе указывали сведения о проведенных пациенту медицинских манипуляциях (с указанием витальных данных больного, принятых им медикаментах и их дозах). Документ был подписан врачом и дежурной медсестрой, которые непосредственно производили лечебные манипуляции. В сентябре 2021 года, после закрытия истории болезни выяснилось, что "листы назначения" с 17 августа по 10 сентября 2021 года не были подписаны дежурным врачом и медсестрами. В этот же период обвиняемая сама подписала указанный документ, и поместила в историю болезни, притом, что никакого отношения к лечению футболиста не имела. Десять лет в бегах – в Грузии задержали человека, разыскиваемого с 2010 года >>Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление, с целью использования и использование поддельных официальных документов", которая наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленные законом сроки. По данным прокуратуры, следствие по делу продолжается, назначены соответствующие экспертизы для установления непосредственной причины смерти пациента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, республиканская больница, коронавирус covid-19, генеральная прокуратура грузии