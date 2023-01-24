https://sputnik-georgia.ru/20230124/ubiytsa-muzha-i-syna-magda-papidze-vyshla-zamuzh-v-zaklyuchenii-274210513.html

Убийца мужа и сына Магда Папидзе вышла замуж в заключении?

Убийца мужа и сына Магда Папидзе вышла замуж в заключении?

Магда Папидзе - единственная женщина, осужденная бессрочно в Грузии 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T17:31+0400

2023-01-24T17:31+0400

2023-01-24T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Тюремная администрация опровергла информацию о новом браке гражданки Грузии Магды Папидзе, приговоренной к бессрочному заключению за убийство мужа и сына, сообщает телеканал "Рустави 2". О новом браке женщины, убившей своего мужа и сына в 2015 году, сообщило одно из грузинских изданий. По данным СМИ женщина вышла замуж за своего одноклассника. В тюремной администрации эту информацию категорически опровергли. Папидзе – единственная женщина в Грузии, отбывающая заключение бессрочно. Она была задержана в декабре 2015 года. Убийца сына и мужа Магда Папидзе попала в больницу>>На суде стороне обвинения удалось доказать, что женщина спланировала, а после осуществила жестокое убийство. Она 19 декабря 2015 года забила кувалдой своего супруга, а после задушила пятилетнего сына. Папидзе планировала избавится от их тел утром 20 декабря, но у нее это не получилось. На суде также вскрылось, что на момент совершения убийства у Папидзе был любовник. Вина Папидзе была подтверждена записями из ее дненика, уликами, а также тестом ДНК, взятым на месте преступления. Папидзе несколько раз подавала прошения о помиловании на имя президента. Также она отправила жалобу в Европейский суд о том, что она якобы дала признательные показания под давлением полицейских, но тот отказался рассматривать жалобу. Как сообщили родственники, из-за диабета в тюрьме Папидзе потеряла глаз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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