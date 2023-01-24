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Умер выдающийся грузинский историк Заза Алексидзе
Умер выдающийся грузинский историк Заза Алексидзе
Заза Алексидзе был награжден государственной наградой Орденом Чести 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T20:37+0400
2023-01-24T20:37+0400
2023-01-24T20:37+0400
новости
тбилисский государственный университет
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Выдающийся грузинский историк, филолог, арменолог и востоковед Заза Алексидзе скончался в возрасте 87 лет.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил свои соболезнования семье, коллегам и близким ученого.Заза Алексидзе был профессором Тбилисского государственного университета, возглавлял отдел армянских исследований. В 1989—2006 годы — директором Института рукописей АН Грузии. Профессор Тбилисской духовной академии. С 2002 по 2004 год - академиком-секретарем отделения языка и литературы Академии наук Грузии.В 2002 году Заза Алексидзе был награжден Орденом Чести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, тбилисский государственный университет , ираклий гарибашвили
новости, тбилисский государственный университет , ираклий гарибашвили
Умер выдающийся грузинский историк Заза Алексидзе
Заза Алексидзе был награжден государственной наградой Орденом Чести
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Выдающийся грузинский историк, филолог, арменолог и востоковед Заза Алексидзе скончался в возрасте 87 лет.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил свои соболезнования семье, коллегам и близким ученого.
"Потеря ученого такого масштаба - большая потеря для грузинского научного сообщества", - говорится в сообщении главы правительства.
Заза Алексидзе был профессором Тбилисского государственного университета, возглавлял отдел армянских исследований. В 1989—2006 годы — директором Института рукописей АН Грузии. Профессор Тбилисской духовной академии. С 2002 по 2004 год - академиком-секретарем отделения языка и литературы Академии наук Грузии.
В 2002 году Заза Алексидзе был награжден Орденом Чести.