https://sputnik-georgia.ru/20230124/umer-vydayuschiysya-gruzinskiy-istorik-zaza-aleksidze-274212356.html

Умер выдающийся грузинский историк Заза Алексидзе

Умер выдающийся грузинский историк Заза Алексидзе

Заза Алексидзе был награжден государственной наградой Орденом Чести 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T20:37+0400

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новости

тбилисский государственный университет

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Выдающийся грузинский историк, филолог, арменолог и востоковед Заза Алексидзе скончался в возрасте 87 лет.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил свои соболезнования семье, коллегам и близким ученого.Заза Алексидзе был профессором Тбилисского государственного университета, возглавлял отдел армянских исследований. В 1989—2006 годы — директором Института рукописей АН Грузии. Профессор Тбилисской духовной академии. С 2002 по 2004 год - академиком-секретарем отделения языка и литературы Академии наук Грузии.В 2002 году Заза Алексидзе был награжден Орденом Чести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, тбилисский государственный университет , ираклий гарибашвили