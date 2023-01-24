https://sputnik-georgia.ru/20230124/vazhno-ne-vezde-videt-politiku---posol-vengrii-o-pryamykh-pereletakh-mezhdu-gruziey-i-rf-274214298.html

"Важно не везде видеть политику" - посол Венгрии о прямых перелетах между Грузией и РФ

"Важно не везде видеть политику" - посол Венгрии о прямых перелетах между Грузией и РФ

Венгерский дипломат прокомментировала заявление главы МИД России о возможности возобновления прямого авиасообщения с Грузией 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T18:27+0400

2023-01-24T18:27+0400

2023-01-24T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Свободное путешествие между народами Грузии и России - это суверенное решение, заявила посол Венгрии в Польше Анна Мария Шико.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приветствуют возможное возобновление перелетов между странами. А президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, сергей лавров, саломе зурабишвили , венгрия, мид россии, тбилиси