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Военный эксперт об обострении конфликта Германии и Польши из-за поставок танков Украине
Военный эксперт об обострении конфликта Германии и Польши из-за поставок танков Украине
Зачем Киеву жалкие десятки западных танков, когда у них осталось своих около тысячи? 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T11:07+0400
2023-01-24T11:07+0400
2023-01-24T11:07+0400
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По мнению военного эксперта, заведующего отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, ответ прост - Зеленский лично зарабатывает деньги на крови украинцев, вымогая танки у Европы. Кроме того, эксперт в интервью "Sputnik на русском" высказался о молчании МАГАТЭ в ситуации с хранением боеприпасов и военной техники ВСУ на атомных электростанциях, а также о прямом вовлечении в конфликт на Украине стран НАТО. Подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, видео, в мире, украина, германия, польша, магатэ, шос
мультимедиа, видео, видео, в мире, украина, германия, польша, магатэ, шос
Военный эксперт об обострении конфликта Германии и Польши из-за поставок танков Украине
Зачем Киеву жалкие десятки западных танков, когда у них осталось своих около тысячи?
По мнению военного эксперта, заведующего отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, ответ прост - Зеленский лично зарабатывает деньги на крови украинцев, вымогая танки у Европы.
Кроме того, эксперт в интервью "Sputnik на русском" высказался о молчании МАГАТЭ в ситуации с хранением боеприпасов и военной техники ВСУ на атомных электростанциях, а также о прямом вовлечении в конфликт на Украине стран НАТО.
Подробнее смотрите в нашем видео.