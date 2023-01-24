https://sputnik-georgia.ru/20230124/voennyy-ekspert-ob-obostrenii-konflikta-germanii-i-polshi-iz-za-postavok-tankov-ukraine-274186823.html

Военный эксперт об обострении конфликта Германии и Польши из-за поставок танков Украине

Военный эксперт об обострении конфликта Германии и Польши из-за поставок танков Украине

Зачем Киеву жалкие десятки западных танков, когда у них осталось своих около тысячи? 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T11:07+0400

2023-01-24T11:07+0400

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По мнению военного эксперта, заведующего отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, ответ прост - Зеленский лично зарабатывает деньги на крови украинцев, вымогая танки у Европы. Кроме того, эксперт в интервью "Sputnik на русском" высказался о молчании МАГАТЭ в ситуации с хранением боеприпасов и военной техники ВСУ на атомных электростанциях, а также о прямом вовлечении в конфликт на Украине стран НАТО. Подробнее смотрите в нашем видео.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео, в мире, украина, германия, польша, магатэ, шос