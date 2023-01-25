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Лига чемпионов по водному поло: "Динамо" Тбилиси проиграло аутсайдеру группы
Лига чемпионов по водному поло: "Динамо" Тбилиси проиграло аутсайдеру группы
Динамовцы занимают последнее восьмое место в группе А 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T12:38+0400
2023-01-25T12:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Тбилисское "Динамо" проиграло матч шестого тура Лиги чемпионов по водному поло против аутсайдера группы А "Васпо Ганновер" – 11:14. Динамовцы неудачно начали игру. В первой четверти им не удалось забить ни одного мяча, зато в свои ворота пропустили сразу три. Во второй четверти грузинская команда выступила гораздо лучше, сократив разницу до минимума – 4:5. Но на последних минутах гости провели результативные атаки, и первая половина завершилась их победой – 8:5. Третья четверть прошла в равной борьбе, командам удалось забить по два мяча. В четвертой четверти гости смогли сохранить преимущество в три мяча, полученное в начале матча, и завершили встречу уверенной победой. Следующий матч тбилисское "Динамо" снова проведет в домашних стенах против лидера группы итальянского "Про Реччо", который не проиграл пока ни одного матча. Что касается динамовцев, то они занимают последнее восьмое место в группе А и не смогли набрать очков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Лига чемпионов по водному поло: "Динамо" Тбилиси проиграло аутсайдеру группы
12:38 25.01.2023 (обновлено: 13:19 25.01.2023)
Динамовцы занимают последнее восьмое место в группе А
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Тбилисское "Динамо" проиграло матч шестого тура Лиги чемпионов по водному поло против аутсайдера группы А "Васпо Ганновер" – 11:14.
Динамовцы неудачно начали игру. В первой четверти им не удалось забить ни одного мяча, зато в свои ворота пропустили сразу три.
Во второй четверти грузинская команда выступила гораздо лучше, сократив разницу до минимума – 4:5. Но на последних минутах гости провели результативные атаки, и первая половина завершилась их победой – 8:5.
Третья четверть прошла в равной борьбе, командам удалось забить по два мяча. В четвертой четверти гости смогли сохранить преимущество в три мяча, полученное в начале матча, и завершили встречу уверенной победой.
Следующий матч тбилисское "Динамо" снова проведет в домашних стенах против лидера группы итальянского "Про Реччо", который не проиграл пока ни одного матча. Что касается динамовцев, то они занимают последнее восьмое место в группе А и не смогли набрать очков.