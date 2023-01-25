https://sputnik-georgia.ru/20230125/dinamo-tbilisi-proigralo-autsayderu-gruppy-match-ligi-chempionov-po-vodnomu-polo-274237814.html

Лига чемпионов по водному поло: "Динамо" Тбилиси проиграло аутсайдеру группы

Лига чемпионов по водному поло: "Динамо" Тбилиси проиграло аутсайдеру группы

Динамовцы занимают последнее восьмое место в группе А 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T12:38+0400

2023-01-25T12:38+0400

2023-01-25T13:19+0400

спорт

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23954/84/239548475_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_00114b5006010480d96e63698d0087e6.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Тбилисское "Динамо" проиграло матч шестого тура Лиги чемпионов по водному поло против аутсайдера группы А "Васпо Ганновер" – 11:14. Динамовцы неудачно начали игру. В первой четверти им не удалось забить ни одного мяча, зато в свои ворота пропустили сразу три. Во второй четверти грузинская команда выступила гораздо лучше, сократив разницу до минимума – 4:5. Но на последних минутах гости провели результативные атаки, и первая половина завершилась их победой – 8:5. Третья четверть прошла в равной борьбе, командам удалось забить по два мяча. В четвертой четверти гости смогли сохранить преимущество в три мяча, полученное в начале матча, и завершили встречу уверенной победой. Следующий матч тбилисское "Динамо" снова проведет в домашних стенах против лидера группы итальянского "Про Реччо", который не проиграл пока ни одного матча. Что касается динамовцев, то они занимают последнее восьмое место в группе А и не смогли набрать очков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости