https://sputnik-georgia.ru/20230125/gruzinskie-figuristy-vystupyat-na-chempionate-evropy-274239057.html
Грузинские фигуристы выступят на чемпионате Европы
Грузинские фигуристы выступят на чемпионате Европы
Эгадзе и Квителашвили выступят под 22 и 27 номерами соответственно 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T15:03+0400
2023-01-25T15:03+0400
2023-01-25T15:03+0400
спорт
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новости
морис квителашвили
ника эгадзе
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузинские фигуристы Морис Квителашвили и Ника Эгадзе в среду выступят с короткой программой в первый день чемпионата Европы на Espo Metro Arena в финском городе Эспоо. Финляндия в четвертый раз принимает континентальное первенство. В этом году в нем принимает участие 131 фигурист из 35 стран: 30 девушек, 29 юношей, 13 спортивных и 23 танцевальных пары. Эгадзе и Квителашвили выступят под 22 и 27 номерами соответственно. Во второй день соревнований в борьбу вступит одиночница Анастасия Губанова. Танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия выступит на льду 27 января. Чемпионат Европы завершится 29 января. По решению Международного союза конькобежцев, фигуристы России и Беларуси отстранены от соревнований под эгидой организации на неопределенный срок. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, морис квителашвили, ника эгадзе
спорт, грузия, новости, морис квителашвили, ника эгадзе
Грузинские фигуристы выступят на чемпионате Европы
Эгадзе и Квителашвили выступят под 22 и 27 номерами соответственно
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузинские фигуристы Морис Квителашвили и Ника Эгадзе в среду выступят с короткой программой в первый день чемпионата Европы на Espo Metro Arena в финском городе Эспоо.
Финляндия в четвертый раз принимает континентальное первенство. В этом году в нем принимает участие 131 фигурист из 35 стран: 30 девушек, 29 юношей, 13 спортивных и 23 танцевальных пары.
Эгадзе и Квителашвили выступят под 22 и 27 номерами соответственно.
Во второй день соревнований в борьбу вступит одиночница Анастасия Губанова. Танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия выступит на льду 27 января.
Чемпионат Европы завершится 29 января. По решению Международного союза конькобежцев, фигуристы России и Беларуси отстранены от соревнований под эгидой организации на неопределенный срок.