https://sputnik-georgia.ru/20230125/gruziya-planiruet-razvit-akvakulturu-v-chernomorskom-regione-274249461.html

Грузия планирует развить аквакультуру в черноморском регионе

Грузия планирует развить аквакультуру в черноморском регионе

В ближайшее время будет принята окончательная версия по проекту зон аквакультур, сообщило агентство 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T16:27+0400

2023-01-25T16:27+0400

2023-01-25T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузия активно работает по развитию аквакультуры в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Национального агентства окружающей среды. Встреча, касающаяся данного вопроса, прошла в Тбилиси. Новшество будет внедрено в рамках проекта ЕС "Поддержка борьбы против климатических условий и охраны окружающей среды в Грузии". На встрече помимо грузинских специалистов присутствовали эксперты ЕС, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (FAO), Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (GFCM). Аквакультурные хозяйства Грузии сократили производство рыбы >>Иностранные эксперты дали грузинским коллегам рекомендации по поводу создания зон аквакультуры в морском пространстве Грузии. В ближайшее время будет принята окончательная версия по проекту зон аквакультур, после чего, он будет представлен правительству Грузии. Аквакультура – это разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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