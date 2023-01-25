https://sputnik-georgia.ru/20230125/ischenko-takie-kak-arestovich-uzhe-sozdayut-svoe-buduschee-v-rossiyskoy-sfere-vliyaniya-274233179.html

Ищенко: такие, как Арестович, уже создают свое будущее в российской сфере влияния

Ищенко: такие, как Арестович, уже создают свое будущее в российской сфере влияния

Почему украинские политики один за другим уходят в отставку, и как Арестович пытается обеспечить себе будущее на российском политическом ландшафте – в интервью... 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T13:19+0400

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Почему Германия отказывается поставлять танки на Украину? Перед каким выбором оказались поляки, и зачем США подталкивают их на войну с Россией? Эти и другие темы обсуждаем в новом выпуске программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко.

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мультимедиа, видео, германия, украина, сша, аналитика, россия, видео