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Ищенко: такие, как Арестович, уже создают свое будущее в российской сфере влияния
Ищенко: такие, как Арестович, уже создают свое будущее в российской сфере влияния
Почему украинские политики один за другим уходят в отставку, и как Арестович пытается обеспечить себе будущее на российском политическом ландшафте – в интервью... 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T13:19+0400
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Почему Германия отказывается поставлять танки на Украину? Перед каким выбором оказались поляки, и зачем США подталкивают их на войну с Россией? Эти и другие темы обсуждаем в новом выпуске программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко.
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мультимедиа, видео, германия, украина, сша, аналитика, россия, видео
мультимедиа, видео, германия, украина, сша, аналитика, россия, видео
Ищенко: такие, как Арестович, уже создают свое будущее в российской сфере влияния
13:19 25.01.2023 (обновлено: 13:28 25.01.2023)
Почему украинские политики один за другим уходят в отставку, и как Арестович пытается обеспечить себе будущее на российском политическом ландшафте – в интервью Ростислава Ищенко
Почему Германия отказывается поставлять танки на Украину? Перед каким выбором оказались поляки, и зачем США подталкивают их на войну с Россией?
Эти и другие темы обсуждаем в новом выпуске программы "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко.