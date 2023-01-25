Какой станет территория бассейна "Лагуна Вере" – рассказал мэр Тбилиси
14:01 25.01.2023 (обновлено: 14:14 25.01.2023)
© photo: Sputnik / Stringer "Лагуна Вере"
© photo: Sputnik / Stringer
"Лагуна Вере" закрыта на ремонт с 2014 года, и с тех пор территория закрыта
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси привлечет архитекторов и дизайнеров для ремонта территории бывшего бассейна "Лагуна Вере" в центре столицы, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
"Лагуна Вере" – это бывший спортивный комплекс, на территории которого находится четыре бассейна, один из которых крытый. В 2007 году комплекс выкупила компания миллиардера, бывшего премьера Грузии Бидзины Иванившили. На прошлой неделе стало известно, что его благотворительный фонд "Карту" передаст территорию бассейна в собственность мэрии.
© photo: Sputnik / StringerТерритория, прилегающая к "Лагуна Вере"
Территория, прилегающая к "Лагуна Вере"
© photo: Sputnik / Stringer
"Что касается проекта, то это будет очень хороший проект. В столице появится новый центр притяжения. Мы приветствуем осуществление таких проектов. В первую очередь, необходимо отметить, что полностью будет сохранена инфраструктура "Лагуны Вере", – сообщил мэр.
Каладзе также поблагодарил благотворительный фонд Бидзины Иванишвили за то, что территория передана в распоряжении мэрии Тбилиси.
© photo: Sputnik / StringerТерритория, прилегающая к "Лагуна Вере"
Территория, прилегающая к "Лагуна Вере"
© photo: Sputnik / Stringer
Для восстановления территории "Лагуны Вере" привлекут архитекторов и дизайнеров, кроме того, в процесс будут включены представители общественности, сообщил Каладзе.
Кроме того, мэр рассказал о том, что ждет здание бывшей шелковой фабрики, находящейся на территории "Лагуна Вере".
"Хотя здание не является памятником культурного наследия, оно создает один из исторических обликов Тбилиси, поэтому при планировании учитывалась текущая ситуация и существующие обстоятельства", – отметил Каладзе.
Здание будет не только сохранено, но и интегрировано в запланированный проект.
Кроме того, необходимо организовать прилегающую территорию с точки зрения передвижения транспорта, отметил Каладзе.
"Вы знаете, что здесь расположены заправки и автосервисы, поэтому мы работаем над организацией этого пространства, а также пешеходных и подземных переходов. Уже разработано несколько вариантов, к процессу привлекались архитекторы, и был разработан наиболее оптимальный вариант", – сообщил мэр.
© photo: Sputnik / StringerТерритория, прилегающая к "Лагуна Вере"
Территория, прилегающая к "Лагуна Вере"
© photo: Sputnik / Stringer
Как отметил Каладзе, работа над тем, каким будет окончательный проект, продолжается. Соответствующие службы мэрии Тбилиси продолжают прорабатывать другие детали, и поэтапно информировать общественность.
Комплекс "Лагуна Вере" строился с 1965 по 1978 годы по проекту грузинских архитекторов. "Лагуна Вере" был первым водным спорткомплексом на Кавказе, принимал различные региональные и международные соревнования. Кроме того, "Лагуна Вере" был одним из любимых мест досуга для жителей Тбилиси.
В 2007 году комплекс выкупила компания Иванишвили. Бассейн закрыли еще в 2014 году на ремонт, и с тех пор он не открывался.