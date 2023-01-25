https://sputnik-georgia.ru/20230125/kakoy-stanet-territoriya-basseyna-laguna-vere---rasskazal-mer-tbilisi-274244061.html

Какой станет территория бассейна "Лагуна Вере" – рассказал мэр Тбилиси

Какой станет территория бассейна "Лагуна Вере" – рассказал мэр Тбилиси

"Лагуна Вере" закрыта на ремонт с 2014 года, и с тех пор территория закрыта 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T14:01+0400

2023-01-25T14:01+0400

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каха каладзе

грузия

тбилиси

лагуна вере

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси привлечет архитекторов и дизайнеров для ремонта территории бывшего бассейна "Лагуна Вере" в центре столицы, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. "Лагуна Вере" – это бывший спортивный комплекс, на территории которого находится четыре бассейна, один из которых крытый. В 2007 году комплекс выкупила компания миллиардера, бывшего премьера Грузии Бидзины Иванившили. На прошлой неделе стало известно, что его благотворительный фонд "Карту" передаст территорию бассейна в собственность мэрии. "Что касается проекта, то это будет очень хороший проект. В столице появится новый центр притяжения. Мы приветствуем осуществление таких проектов. В первую очередь, необходимо отметить, что полностью будет сохранена инфраструктура "Лагуны Вере", – сообщил мэр.Каладзе также поблагодарил благотворительный фонд Бидзины Иванишвили за то, что территория передана в распоряжении мэрии Тбилиси. Для восстановления территории "Лагуны Вере" привлекут архитекторов и дизайнеров, кроме того, в процесс будут включены представители общественности, сообщил Каладзе. Кроме того, мэр рассказал о том, что ждет здание бывшей шелковой фабрики, находящейся на территории "Лагуна Вере". Здание будет не только сохранено, но и интегрировано в запланированный проект. Кроме того, необходимо организовать прилегающую территорию с точки зрения передвижения транспорта, отметил Каладзе. "Вы знаете, что здесь расположены заправки и автосервисы, поэтому мы работаем над организацией этого пространства, а также пешеходных и подземных переходов. Уже разработано несколько вариантов, к процессу привлекались архитекторы, и был разработан наиболее оптимальный вариант", – сообщил мэр. Как отметил Каладзе, работа над тем, каким будет окончательный проект, продолжается. Соответствующие службы мэрии Тбилиси продолжают прорабатывать другие детали, и поэтапно информировать общественность. Комплекс "Лагуна Вере" строился с 1965 по 1978 годы по проекту грузинских архитекторов. "Лагуна Вере" был первым водным спорткомплексом на Кавказе, принимал различные региональные и международные соревнования. Кроме того, "Лагуна Вере" был одним из любимых мест досуга для жителей Тбилиси.В 2007 году комплекс выкупила компания Иванишвили. Бассейн закрыли еще в 2014 году на ремонт, и с тех пор он не открывался.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, грузия, тбилиси, лагуна вере