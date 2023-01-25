Ко дню рождения Эдуарда Шеварднадзе: три ипостаси "Белого лиса"
10:35 25.01.2023 (обновлено: 11:06 25.01.2023)
© photo : courtesy of Sergo EdisherashviliЭдуард Шеварднадзе
© photo : courtesy of Sergo Edisherashvili
Бывший глава МИД СССР и второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе был необычной личностью, как и всякий крупный политик
Эдуарду Шеварднадзе, крупному политику, с именем которого связана целая эпоха, в этом году исполнилось бы 95 лет.
Деятельность Эдуарда Шеварднадзе, который скончался три с половиной года назад, оценивают по-разному. Споры вокруг его личности не утихают по сей день, но то, что он был неординарной и яркой личностью признают все.
За свои 86 лет он представал перед современниками в нескольких ипостасях, каждая из которых в чем-то отрицает предыдущую, но вместе с тем продолжает ее.
Шеварднадзе называли "Белым лисом", объясняя это тем, что он был седым и мудрым, а некоторые считали его очень изворотливым и хитрым.
Влюбленный партийный функционер
© photo: Sputnik / Boris Kaufman / Перейти в фотобанкЕ.М. Примаков, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварднадзе на II Съезде народных депутатов СССР
Е.М. Примаков, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварднадзе на II Съезде народных депутатов СССР
© photo: Sputnik / Boris Kaufman/
Родился Эдуард Шеварднадзе в семье педагога в селе Мамати Ланчхутского района (Западная Грузия) 25 января 1928 года. Качества лидера в Шеварднадзе проявились с детства – он был заводилой в классе и комсоргом. Сельскую школу и медицинский техникум Эдуард закончил с отличием, что позволяло поступить в институт без экзаменов.
Родители были уверены, что парень станет врачом, так как фельдшер в деревне, как позже вспоминал сам Шеварднадзе, был самым авторитетным человеком, но Эдуард предпочел политическую карьеру врачебной. В 1951 году он окончил партийную школу при ЦК КП(б) Грузии.
Политическая карьера Шеварднадзе, который был энергичным и хорошим оратором, была долгой и яркой. Свой путь он начал с райкома комсомола, был вторым, потом первым секретарем ЦК ЛКСМ Грузии, был министром внутренних дел Грузинской ССР и первым лицом в республике.
Возглавив ЦК Компартии Грузии осенью 1972 года, Эдуард Шеварднадзе сразу же объявил, что начинает бескомпромиссную борьбу с теневой экономикой и коррупцией.
В республике за первые пять лет правления нового лидера за коррупцию осудили порядка 30 тысяч человек, а еще 40 тысяч лишились должностей. Бывшие госслужащие вспоминают, что чиновника Шеварднадзе мог уволить только за то, что тот на руке носил не отечественные часы.
Между тем Шеварднадзе был настоящим трудоголиком – автомобиль первого секретаря Грузии на улицах Тбилиси можно было увидеть и в 6 утра, и в 12 ночи. И таким он оставался практически до конца своей жизни.
Шеварднадзе обожал театр и кино и старался не пропускать ни одной премьеры.
© photo : courtesy of Sergo EdisherashviliЭдуард Шеварднадзе, Евгений Примаков и Владислав Ардзинба в ходе переговоров
Эдуард Шеварднадзе, Евгений Примаков и Владислав Ардзинба в ходе переговоров
© photo : courtesy of Sergo Edisherashvili
Фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние", который по сути был обвинительным приговором сталинизму, вышел на советские экраны в 1984 году только благодаря Шеварднадзе. Эдуард Амвросиевич впоследствии вспоминал, как всю ночь они с супругой Нанули читали сценарий и плакали.
Эти слезы не были проявлением только сострадания – это была кровоточащая рана, незаживающая годами. Отца Нанули репрессировали в 1937 году, и по началу предложение руки и сердца перспективного политика она отказывалась принимать, чтобы не портить любимому человеку карьеру.
Впоследствии в одном из интервью Эдуард Шеварднадзе вспоминал, что ради любимой был готов бросить политику и стать врачом, как когда-то мечтали его родители. Однако профессию менять ему не пришлось – влюбленные поженились в хрущевскую оттепель, в 1954 году, когда родство с "врагами народа" не считалось уже преступлением.
© photo : courtesy of Sergo EdisherashviliЭдуард Шеварднадзе с супругой - Нанули Шеварднадзе, на праздновании ее дня рождения
Эдуард Шеварднадзе с супругой - Нанули Шеварднадзе, на праздновании ее дня рождения
© photo : courtesy of Sergo Edisherashvili
Лучший глава МИД СССР
Шеварднадзе стал последним министром иностранных дел СССР – он занимал эту должность дважды.
Его перевели в Москву в 1985 году и назначили главой министерства иностранных дел СССР. Параллельно Шеварднадзе состоял в Политбюро.
Назначение человека на этот пост, без какого бы то ни было дипломатического опыта, произвело сенсацию во всем мире. При том он не знал ни одного иностранного языка – только грузинский и русский.
Естественно, были опасения, справится ли он с возложенной на него сложной задачей, но Шеварднадзе, который работал до четырех утра и спал всего три часа, оказался человеком обладающим острым умом и способностью впитывать знания.
Эксперты рассказывали, что после Громыко, "застегнутого на все пуговицы", проработавшего на этом посту 28 лет, которого зарубежные дипломаты называли "Мистер нет" за неуступчивость на переговорах, общение с Шеварднадзе, который улыбался и шутил, стало культурным шоком.
Так, например, когда молодая американская журналистка после переговоров с госсекретарем Джорджем Шульцем в Вашингтоне спросила Шеварднадзе: "Завтра воскресенье, какие на выходной у вас планы?", он мгновенно задал встречный вопрос: "А какие у вас предложения?"
Кстати, рассказывают, что однажды Шеварднадзе подарил кавказский кинжал Джорджу Шульцу и при этом сказал: "Ну вот, я разоружился, теперь ваша очередь!"
Шеварднадзе, будучи главой МИД СССР, побывал во многих странах с визитами – в эпоху гласности, перестройки и разрядки международной напряженности. Его называли одним из главных соратников Михаила Горбачева.
Когда в 1990 году Шеварднадзе ушел с поста главы МИД СССР, газета New York Times писала: "Ушел лучший министр за всю историю СССР".
Шеварднадзе в 1991 году назначили главой нового ведомства – министерства внешних сношений. Занимал этот пост Эдуард Амвросиевич недолго, так как одним из первых среди советских руководителей в декабре того же года признал Беловежские соглашения и распад СССР.
Немала заслуга Шеварднадзе, будучи на посту главы МИД СССР, в подписании в 1986 году Договора между СССР и КНДР о разграничении экономической зоны и континентального шельфа.
Кроме того, удалось договориться с США о начале полномасштабных двухсторонних переговоров по ограничению, а затем прекращению ядерных испытаний.
Советские войска выводились из Афганистана при Шеварднадзе. Неоценима была его роль и в объединении Германии.
Но сам Шеварднадзе ставил себе в заслугу лишь окончание "холодной войны" и объединение Германии.
Второй президент Грузии
Вернулся в Грузию Шеварднадзе в марте 1992 года, после того, как был свергнут первый президент независимой страны Звиад Гамсахурдия, по приглашению лидеров переворота и интеллигенции.
Шеварднадзе возглавил Госсовет, созданный в стране после свержения Гамсахурдия. В тот период в Грузии царил хаос, руководили всем вооруженные группировки.
В результате парламентских выборов в октябре того же года Шеварднадзе был избран председателем парламента – главой государства Грузии, а в ноябре 1995 года его избрали президентом страны. Этот пост Эдуард Амвросиевич занимал восемь лет, придерживаясь прозападного политического курса.
У Шеварднадзе была феноменальная трудоспособность. Даже несмотря на уже солидный возраст, он мог работать по 20 часов в сутки, читал очень быстро, решения принимал мгновенно и одновременно имел терпение выслушивать кого угодно и когда угодно, если это надо было для дела. И все это, включая субботы и воскресения.
По словам соратников, Шеварднадзе всегда был на службе с 9 утра и редко уезжал раньше полуночи. Свой послеобеденный час он использовал для чтения, чаще всего читал специальную литературу по политологии и поэзию.
Но, несмотря на то, что дважды с большим перевесом выигрывал президентские выборы, общепризнанным национальным лидером Шеварднадзе так и не стал.
© photo : courtesy of Sergo EdisherashviliЭдуард Шеварднадзе и Билл Клинтон во время совместной пресс-конференции
Эдуард Шеварднадзе и Билл Клинтон во время совместной пресс-конференции
© photo : courtesy of Sergo Edisherashvili
Именно на период его правления пришлась война в Абхазии 1992-1993 годов, которая до сих пор неподконтрольна властям Грузии и в стране десятки тысяч переселенцев.
Шеварднадзе за годы правления обвиняли во многих "смертных грехах". В частности, в потере Абхазии, гражданской войне (1991-1993 годы), экономических трудностях, в процветании коррупции и так далее, но назвать его трусом никто не мог.
Шеварднадзе всегда был на передовой и не прятался за спинами своих телохранителей, независимо от того, была это линия огня или разъяренная толпа людей. И с присущими ему чувством юмора и внимания мог поддержать и подбодрить любого в самую сложную минуту.
Был такой случай. В Абхазии во время очередной бомбежки с воздуха, Шеварднадзе накрыл своим телом юную журналистку, а его своим – телохранитель. И когда все утихло, Шеварднадзе, чтобы успокоить испуганную девушку, отряхивая пиджак сказал: "Лучше бы на меня упала бомба, вместо этого детины". И это не единственный случай заботы об окружающих его людях.
Теракт на президента Грузии Эдуарда Амвросиевича Шеварднадзе
© photo: Sputnik/
Кстати, пережил он и два покушения – в августе 1995 года его ранило взрывом бомбы, когда он направлялся на церемонию подписания новой Конституции Грузии. А в феврале 1998 года из гранатомета и автоматов в центре Тбилиси обстреляли президентский кортеж – спас Шеварднадзе бронированный "Мерседес", что послужило хорошей рекламой фирме.
Жизнь Шеварднадзе была полна интересных фактов и интригующих поворотов, которых хватило бы на несколько бестселлеров.
Крайне сложно однозначно оценить как саму личность Эдуарда Шеварднадзе, так и ту роль, которую он сыграл в тех или иных событиях. Одно очевидно, что историкам и политологам над оценкой этой роли работать придется еще долго.
Материал подготовлен на основе открытых источников