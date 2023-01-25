https://sputnik-georgia.ru/20230125/ko-dnyu-rozhdeniya-eduarda-shevardnadze-tri-ipostasi-belogo-lisa-274229133.html

Ко дню рождения Эдуарда Шеварднадзе: три ипостаси "Белого лиса"

Ко дню рождения Эдуарда Шеварднадзе: три ипостаси "Белого лиса"

Бывший глава МИД СССР и второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе был необычной личностью, как и всякий крупный политик 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T10:35+0400

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2023-01-25T11:06+0400

грузия

аналитика

эдуард шеварднадзе

звиад гамсахурдия

тенгиз абуладзе

ссср

абхазия

тбилиси

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Эдуарду Шеварднадзе, крупному политику, с именем которого связана целая эпоха, в этом году исполнилось бы 95 лет.Деятельность Эдуарда Шеварднадзе, который скончался три с половиной года назад, оценивают по-разному. Споры вокруг его личности не утихают по сей день, но то, что он был неординарной и яркой личностью признают все.За свои 86 лет он представал перед современниками в нескольких ипостасях, каждая из которых в чем-то отрицает предыдущую, но вместе с тем продолжает ее.Шеварднадзе называли "Белым лисом", объясняя это тем, что он был седым и мудрым, а некоторые считали его очень изворотливым и хитрым.Влюбленный партийный функционерРодился Эдуард Шеварднадзе в семье педагога в селе Мамати Ланчхутского района (Западная Грузия) 25 января 1928 года. Качества лидера в Шеварднадзе проявились с детства – он был заводилой в классе и комсоргом. Сельскую школу и медицинский техникум Эдуард закончил с отличием, что позволяло поступить в институт без экзаменов.Родители были уверены, что парень станет врачом, так как фельдшер в деревне, как позже вспоминал сам Шеварднадзе, был самым авторитетным человеком, но Эдуард предпочел политическую карьеру врачебной. В 1951 году он окончил партийную школу при ЦК КП(б) Грузии.Политическая карьера Шеварднадзе, который был энергичным и хорошим оратором, была долгой и яркой. Свой путь он начал с райкома комсомола, был вторым, потом первым секретарем ЦК ЛКСМ Грузии, был министром внутренних дел Грузинской ССР и первым лицом в республике.Возглавив ЦК Компартии Грузии осенью 1972 года, Эдуард Шеварднадзе сразу же объявил, что начинает бескомпромиссную борьбу с теневой экономикой и коррупцией.В республике за первые пять лет правления нового лидера за коррупцию осудили порядка 30 тысяч человек, а еще 40 тысяч лишились должностей. Бывшие госслужащие вспоминают, что чиновника Шеварднадзе мог уволить только за то, что тот на руке носил не отечественные часы.Между тем Шеварднадзе был настоящим трудоголиком – автомобиль первого секретаря Грузии на улицах Тбилиси можно было увидеть и в 6 утра, и в 12 ночи. И таким он оставался практически до конца своей жизни.Шеварднадзе обожал театр и кино и старался не пропускать ни одной премьеры.Фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние", который по сути был обвинительным приговором сталинизму, вышел на советские экраны в 1984 году только благодаря Шеварднадзе. Эдуард Амвросиевич впоследствии вспоминал, как всю ночь они с супругой Нанули читали сценарий и плакали.Эти слезы не были проявлением только сострадания – это была кровоточащая рана, незаживающая годами. Отца Нанули репрессировали в 1937 году, и по началу предложение руки и сердца перспективного политика она отказывалась принимать, чтобы не портить любимому человеку карьеру.Впоследствии в одном из интервью Эдуард Шеварднадзе вспоминал, что ради любимой был готов бросить политику и стать врачом, как когда-то мечтали его родители. Однако профессию менять ему не пришлось – влюбленные поженились в хрущевскую оттепель, в 1954 году, когда родство с "врагами народа" не считалось уже преступлением.Лучший глава МИД СССРШеварднадзе стал последним министром иностранных дел СССР – он занимал эту должность дважды.Его перевели в Москву в 1985 году и назначили главой министерства иностранных дел СССР. Параллельно Шеварднадзе состоял в Политбюро.Назначение человека на этот пост, без какого бы то ни было дипломатического опыта, произвело сенсацию во всем мире. При том он не знал ни одного иностранного языка – только грузинский и русский.Естественно, были опасения, справится ли он с возложенной на него сложной задачей, но Шеварднадзе, который работал до четырех утра и спал всего три часа, оказался человеком обладающим острым умом и способностью впитывать знания.Эксперты рассказывали, что после Громыко, "застегнутого на все пуговицы", проработавшего на этом посту 28 лет, которого зарубежные дипломаты называли "Мистер нет" за неуступчивость на переговорах, общение с Шеварднадзе, который улыбался и шутил, стало культурным шоком.Так, например, когда молодая американская журналистка после переговоров с госсекретарем Джорджем Шульцем в Вашингтоне спросила Шеварднадзе: "Завтра воскресенье, какие на выходной у вас планы?", он мгновенно задал встречный вопрос: "А какие у вас предложения?"Шеварднадзе, будучи главой МИД СССР, побывал во многих странах с визитами – в эпоху гласности, перестройки и разрядки международной напряженности. Его называли одним из главных соратников Михаила Горбачева.Когда в 1990 году Шеварднадзе ушел с поста главы МИД СССР, газета New York Times писала: "Ушел лучший министр за всю историю СССР".Шеварднадзе в 1991 году назначили главой нового ведомства – министерства внешних сношений. Занимал этот пост Эдуард Амвросиевич недолго, так как одним из первых среди советских руководителей в декабре того же года признал Беловежские соглашения и распад СССР.Немала заслуга Шеварднадзе, будучи на посту главы МИД СССР, в подписании в 1986 году Договора между СССР и КНДР о разграничении экономической зоны и континентального шельфа.Кроме того, удалось договориться с США о начале полномасштабных двухсторонних переговоров по ограничению, а затем прекращению ядерных испытаний.Советские войска выводились из Афганистана при Шеварднадзе. Неоценима была его роль и в объединении Германии.Но сам Шеварднадзе ставил себе в заслугу лишь окончание "холодной войны" и объединение Германии.Второй президент ГрузииВернулся в Грузию Шеварднадзе в марте 1992 года, после того, как был свергнут первый президент независимой страны Звиад Гамсахурдия, по приглашению лидеров переворота и интеллигенции.Шеварднадзе возглавил Госсовет, созданный в стране после свержения Гамсахурдия. В тот период в Грузии царил хаос, руководили всем вооруженные группировки.В результате парламентских выборов в октябре того же года Шеварднадзе был избран председателем парламента – главой государства Грузии, а в ноябре 1995 года его избрали президентом страны. Этот пост Эдуард Амвросиевич занимал восемь лет, придерживаясь прозападного политического курса.У Шеварднадзе была феноменальная трудоспособность. Даже несмотря на уже солидный возраст, он мог работать по 20 часов в сутки, читал очень быстро, решения принимал мгновенно и одновременно имел терпение выслушивать кого угодно и когда угодно, если это надо было для дела. И все это, включая субботы и воскресения.По словам соратников, Шеварднадзе всегда был на службе с 9 утра и редко уезжал раньше полуночи. Свой послеобеденный час он использовал для чтения, чаще всего читал специальную литературу по политологии и поэзию.Но, несмотря на то, что дважды с большим перевесом выигрывал президентские выборы, общепризнанным национальным лидером Шеварднадзе так и не стал.Именно на период его правления пришлась война в Абхазии 1992-1993 годов, которая до сих пор неподконтрольна властям Грузии и в стране десятки тысяч переселенцев.Шеварднадзе за годы правления обвиняли во многих "смертных грехах". В частности, в потере Абхазии, гражданской войне (1991-1993 годы), экономических трудностях, в процветании коррупции и так далее, но назвать его трусом никто не мог.Шеварднадзе всегда был на передовой и не прятался за спинами своих телохранителей, независимо от того, была это линия огня или разъяренная толпа людей. И с присущими ему чувством юмора и внимания мог поддержать и подбодрить любого в самую сложную минуту.Был такой случай. В Абхазии во время очередной бомбежки с воздуха, Шеварднадзе накрыл своим телом юную журналистку, а его своим – телохранитель. И когда все утихло, Шеварднадзе, чтобы успокоить испуганную девушку, отряхивая пиджак сказал: "Лучше бы на меня упала бомба, вместо этого детины". И это не единственный случай заботы об окружающих его людях.Кстати, пережил он и два покушения – в августе 1995 года его ранило взрывом бомбы, когда он направлялся на церемонию подписания новой Конституции Грузии. А в феврале 1998 года из гранатомета и автоматов в центре Тбилиси обстреляли президентский кортеж – спас Шеварднадзе бронированный "Мерседес", что послужило хорошей рекламой фирме.Жизнь Шеварднадзе была полна интересных фактов и интригующих поворотов, которых хватило бы на несколько бестселлеров.Крайне сложно однозначно оценить как саму личность Эдуарда Шеварднадзе, так и ту роль, которую он сыграл в тех или иных событиях. Одно очевидно, что историкам и политологам над оценкой этой роли работать придется еще долго.Материал подготовлен на основе открытых источников

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грузия, аналитика, эдуард шеварднадзе, звиад гамсахурдия, тенгиз абуладзе, ссср, абхазия, тбилиси