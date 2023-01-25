https://sputnik-georgia.ru/20230125/magnitnye-buri-v-fevrale-2023-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-274238640.html

Магнитные бури в феврале 2023: что делать в неблагоприятные дни?

Магнитные бури в феврале 2023: что делать в неблагоприятные дни?

Магнитные бури в феврале 2023 года, как и в любое другое время, окажут негативное влияние на многих людей, но особенно на тех, которые реагируют на любые... 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T13:19+0400

2023-01-25T13:19+0400

2023-01-25T13:26+0400

справки

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Подготовиться к магнитным бурям и облегчить в неблагоприятные дни свое состояние можно, если заранее знать их точные даты. Когда в феврале 2023 ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни, читайте в Sputnik Грузия. Магнитные бури в феврале 2023 В первой половине февраля 2023 года, по предварительным прогнозам, ожидается несколько магнитных бурь разной мощности. Первая магнитная буря в феврале, по прогнозу специалистов, ожидается 5 числа. Геомагнитное возмущение ожидается сильным, соответственно, оно повлияет практически на всех людей. Следующая магнитная буря ожидается 7 февраля. Геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет средней мощности и почувствовать его смогут не только метеозависимые лица. Еще одна магнитная буря ожидается 10 февраля. По прогнозу, она будет достаточно сильной и повлияет не только на метеочувствительных людей и с хроническими болезнями, но и на вполне здоровых. По предварительному прогнозу, последняя магнитная буря пройдет 15 февраля. Геомагнитное возмущение ожидается незначительное и почувствовать его смогут только лица, зависимые от погоды. Все остальные дни в феврале 2023 года будут стабильными и без активных всплесков на Солнце. Что делать в неблагоприятные дни? На магнитные бури, по статистике, реагируют до 70% жителей Земли, однако серьезную проблему они представляют для тех, кто чувствует любые изменения погоды. Следовательно, в неблагоприятные дни у большинства людей бывают незначительные недомогания, перепады настроения и проблемы со сном. В неблагоприятные дни метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами необходимо позаботиться о своем здоровье. Здоровым людям также не следует в неблагоприятные дни испытывать судьбу. В период магнитных бурь специалисты советуют не перегружать организм тяжелой пищей, алкоголем, сигаретами и кофеином. Магнитный или неблагоприятный день медики всем советуют начать с контрастного душа, а накануне, приняв теплую ванну, хорошо выспаться. Чаще всего во время магнитных бурь людей беспокоит головная боль. Избежать эту проблему в неблагоприятные дни можно, если с утра сделать гимнастику, пробежаться, заняться йогой или просто прогуляться. Легкая физическая активность поможет улучшить в организме циркуляцию крови и спасет от плохого самочувствия. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки