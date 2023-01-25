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МИД Украины не видит угрозы гражданам страны в Грузии
МИД Украины не видит угрозы гражданам страны в Грузии
С украинской стороны была выражена благодарность за прием украинских беженцев 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T17:58+0400
2023-01-25T17:58+0400
2023-01-25T18:34+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Украинская сторона не видит угроз своим гражданам в Грузии, было сказано на встрече посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом. По данным МИД Грузии, на встрече грузинская сторона еще раз зафиксировала поддержку и солидарность Грузии Украине, в ответ украинская сторона выразила благодарность Грузии как за политическую поддержку, так и за важную гуманитарную помощь. Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии. Это заявление вызвало негативную реакцию среди представителей правящей партии "Грузинская мечта" и Касьянова пригласили в МИД для дачи разъяснений. Вопрос авиасообщения Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мид украины, мид грузии
МИД Украины не видит угрозы гражданам страны в Грузии
17:58 25.01.2023 (обновлено: 18:34 25.01.2023)
С украинской стороны была выражена благодарность за прием украинских беженцев
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Украинская сторона не видит угроз своим гражданам в Грузии, было сказано на встрече посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом.
По данным МИД Грузии, на встрече грузинская сторона еще раз зафиксировала поддержку и солидарность Грузии Украине, в ответ украинская сторона выразила благодарность Грузии как за политическую поддержку, так и за важную гуманитарную помощь.
"В числе прочего, с украинской стороны была выражена благодарность за прием украинских беженцев и отмечено, что Украина и МИД Украины благодарны грузинкой стороне за прием граждан Украины в Грузии и за помощь им, а также что они не видят никаких угроз в связи с нахождением граждан Украины в Грузии", - говорится в сообщении.
Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии.
Это заявление вызвало негативную реакцию среди представителей правящей партии "Грузинская мечта" и Касьянова пригласили в МИД для дачи разъяснений.
Вопрос авиасообщения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).