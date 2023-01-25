https://sputnik-georgia.ru/20230125/mid-ukrainy-ne-vidit-ugrozy-grazhdanam-strany-v-gruzii-274252967.html

МИД Украины не видит угрозы гражданам страны в Грузии

МИД Украины не видит угрозы гражданам страны в Грузии

С украинской стороны была выражена благодарность за прием украинских беженцев 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T17:58+0400

2023-01-25T17:58+0400

2023-01-25T18:34+0400

грузия

новости

политика

мид украины

мид грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23320/39/233203965_0:124:3076:1854_1920x0_80_0_0_3e7831707d5ac27f9491308eeb9b3e83.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Украинская сторона не видит угроз своим гражданам в Грузии, было сказано на встрече посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом. По данным МИД Грузии, на встрече грузинская сторона еще раз зафиксировала поддержку и солидарность Грузии Украине, в ответ украинская сторона выразила благодарность Грузии как за политическую поддержку, так и за важную гуманитарную помощь. Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии. Это заявление вызвало негативную реакцию среди представителей правящей партии "Грузинская мечта" и Касьянова пригласили в МИД для дачи разъяснений. Вопрос авиасообщения Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мид украины, мид грузии