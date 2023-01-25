https://sputnik-georgia.ru/20230125/ostorozhno-moshenniki---elektroraspredelitelnaya-kompaniya-napisala-zhalobu-v-mvd-274260201.html
Осторожно мошенники - электрораспределительная компания написала жалобу в МВД
Осторожно мошенники - электрораспределительная компания написала жалобу в МВД
Энергокомпания призывала граждан не поддаваться предложениям мошенников и не проходить регистрацию 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T22:59+0400
2023-01-25T22:59+0400
2023-01-25T23:35+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв— Sputnik. Электрораспределительная компания Energo Pro Georgia обратилось в полицию по поводу мошенничества от ее имени. Речь идет о рекламе в социальных сетях и на видеоплатформах на русском языке, в которых гражданам от имени компании предлагают вложить деньги. Ранее компания обнародовала заявление, что распространяемое заявление подделка и не имеет никакого отношения к деятельности компании. Энергокомпания еще раз призывала граждан не поддаваться предложениям мошенников и не проходить регистрацию. Это уже не первый случай мошенничества, связанный с именами крупных грузинских компаний или организаций. Ранее граждан Грузии предупреждали о фейковых страницах грузинских банков и даже "Почты Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, energo-pro georgia
Осторожно мошенники - электрораспределительная компания написала жалобу в МВД
22:59 25.01.2023 (обновлено: 23:35 25.01.2023)
Энергокомпания призывала граждан не поддаваться предложениям мошенников и не проходить регистрацию
ТБИЛИСИ, 25 янв— Sputnik. Электрораспределительная компания Energo Pro Georgia обратилось в полицию по поводу мошенничества от ее имени.
Речь идет о рекламе в социальных сетях и на видеоплатформах на русском языке, в которых гражданам от имени компании предлагают вложить деньги.
Ранее компания обнародовала заявление, что распространяемое заявление подделка и не имеет никакого отношения к деятельности компании.
"Сразу после появления видео 11 января юридический департамент Energo Pro Georgia отправил сообщение на горячую линию кибербезопасности МВД. Официальное письмо направлено также в департамент полиции Тбилиси", - говорится в сообщении.
Энергокомпания еще раз призывала граждан не поддаваться предложениям мошенников и не проходить регистрацию.
Это уже не первый случай мошенничества, связанный с именами крупных грузинских компаний или организаций. Ранее граждан Грузии предупреждали о фейковых страницах грузинских банков и даже "Почты Грузии".