https://sputnik-georgia.ru/20230125/sredniy-koridor-vazhen-dlya-ekonomicheskogo-rosta-gruzii--ekspert-274259363.html

Средний коридор важен для экономического роста Грузии – эксперт

Средний коридор важен для экономического роста Грузии – эксперт

Благодаря своей транзитной функции Грузия в прошлом году получила доход в размере более одного миллиарда лари, сообщил эксперт 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T22:33+0400

2023-01-25T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Средний коридор дает Грузии возможность получать экономическую прибыль, а также показать свою роль Европе, с которой у страны есть желание более тесного и активного сотрудничества, заявил советник по экономическим вопросам аналитического центра Geocase Вахтанг Чарая.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. По словам эксперта, Средний коридор не сможет проходить лишь по Грузии, это невозможно сделать без Азербайджана, а также нужно, чтобы страны, находящиеся на другой стороне Каспия, собрали определенное единое пространство, которое в долгосрочной перспективе будет привлекательно для компаний перевозящих транзитные грузы. "Также с европейской стороны должна быть готовность пунктов приема и дальнейшего распределения, чтобы в целом связать эту единую цепочку из Азии в Европу или наоборот", — сказал Чарая. По его словам, благодаря своей транзитной функции Грузия в прошлом году получила доход в размере более одного миллиарда лари и есть возможность значительно увеличить эти цифры. "Эти деньги Грузия получает просто за то, что пропускает грузы. Это очень большая сумма, и возможно не только ее удвоение , а еще более существенное увеличение", - сказал Чарая. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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