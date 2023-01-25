https://sputnik-georgia.ru/20230125/sredniy-koridor-vazhen-dlya-ekonomicheskogo-rosta-gruzii--ekspert-274259363.html
Средний коридор важен для экономического роста Грузии – эксперт
Средний коридор важен для экономического роста Грузии – эксперт
Благодаря своей транзитной функции Грузия в прошлом году получила доход в размере более одного миллиарда лари, сообщил эксперт 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T22:33+0400
2023-01-25T22:33+0400
2023-01-25T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Средний коридор дает Грузии возможность получать экономическую прибыль, а также показать свою роль Европе, с которой у страны есть желание более тесного и активного сотрудничества, заявил советник по экономическим вопросам аналитического центра Geocase Вахтанг Чарая.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. По словам эксперта, Средний коридор не сможет проходить лишь по Грузии, это невозможно сделать без Азербайджана, а также нужно, чтобы страны, находящиеся на другой стороне Каспия, собрали определенное единое пространство, которое в долгосрочной перспективе будет привлекательно для компаний перевозящих транзитные грузы. "Также с европейской стороны должна быть готовность пунктов приема и дальнейшего распределения, чтобы в целом связать эту единую цепочку из Азии в Европу или наоборот", — сказал Чарая. По его словам, благодаря своей транзитной функции Грузия в прошлом году получила доход в размере более одного миллиарда лари и есть возможность значительно увеличить эти цифры. "Эти деньги Грузия получает просто за то, что пропускает грузы. Это очень большая сумма, и возможно не только ее удвоение , а еще более существенное увеличение", - сказал Чарая. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, европа, азия, азербайджан, транспорт в грузии
грузия, новости, экономика, европа, азия, азербайджан, транспорт в грузии
Средний коридор важен для экономического роста Грузии – эксперт
22:33 25.01.2023 (обновлено: 22:52 25.01.2023)
Благодаря своей транзитной функции Грузия в прошлом году получила доход в размере более одного миллиарда лари, сообщил эксперт
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Средний коридор дает Грузии возможность получать экономическую прибыль, а также показать свою роль Европе, с которой у страны есть желание более тесного и активного сотрудничества, заявил советник по экономическим вопросам аналитического центра Geocase Вахтанг Чарая.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
"У нас есть возможность использовать этот коридор с увеличенной и усиленной инфраструктурой не только для того, чтобы помогать другим торговать друг с другом, но и самим использовать его для развития производства. Именно это должно быть конечной целью", — сказал Чарая в эфире Первого канала.
По словам эксперта, Средний коридор не сможет проходить лишь по Грузии, это невозможно сделать без Азербайджана, а также нужно, чтобы страны, находящиеся на другой стороне Каспия, собрали определенное единое пространство, которое в долгосрочной перспективе будет привлекательно для компаний перевозящих транзитные грузы.
"Также с европейской стороны должна быть готовность пунктов приема и дальнейшего распределения, чтобы в целом связать эту единую цепочку из Азии в Европу или наоборот", — сказал Чарая.
По его словам, благодаря своей транзитной функции Грузия в прошлом году получила доход в размере более одного миллиарда лари и есть возможность значительно увеличить эти цифры.
"Эти деньги Грузия получает просто за то, что пропускает грузы. Это очень большая сумма, и возможно не только ее удвоение , а еще более существенное увеличение", - сказал Чарая.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.