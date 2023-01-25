https://sputnik-georgia.ru/20230125/stolitsa-indonezii-pereedet-iz-dzhakarty-v-nusantaru--274254841.html

Столица Индонезии переедет из Джакарты в Нусантару

Столица Индонезии переедет из Джакарты в Нусантару

В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан 25.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 янв - Sputnik. Министерство общественных работ и государственного жилья Индонезии подготовило бюджет в размере 10,4 триллиона рупий ($694 миллиона) на развитие в 2023 году инфраструктуры новой столицы страны Нусантары на острове Калимантан, передает РИА Новости со ссылкой на местное агентство ANTARA.В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту.По ее словам, не менее 622,5 миллиарда рупий ($41,5 миллиона - ред.) будет использовано для развития базовой инфраструктуры питьевой воды, включая установку приборов для ее очистки.Ранее в январе индонезийский посол в Москве Жосе Антонио Морато Таварес заявил РИА Новости, что Индонезия пригласила инвесторов из России к участию в строительстве новой столицы. Он отметил, что концепция Нусантары состоит в том, чтобы построить "зеленый" город, и пригласил российские вузы поучаствовать в проекте филиала университета в новой столице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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