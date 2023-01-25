https://sputnik-georgia.ru/20230125/surb-sarkis-2023-gadanie-v-den-pokrovitelya-vlyublennykh-274251106.html

Сурб Саркис 2023: Гадание в день покровителя влюбленных

Сурб Саркис 2023: Гадание в день покровителя влюбленных

"Сурб Саркис" или День святого Саркиса - одного из самых любимых и почитаемых в народе, в 2023-м армяне по всему миру отпразднуют 4 февраля 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T19:04+0400

2023-01-25T19:04+0400

2023-01-25T19:04+0400

справки

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Молодежь ежегодно с нетерпением ждет дня покровителя молодых и влюбленных, чтобы с помощью гадания в "Сурб Саркис" узнать свое будущее. Когда и какие гадания проводят в день покровителя молодых и влюбленных, читайте в Sputnik Грузия. Гадания Гадание в "Сурб Саркис" проводят с древних времен. В частности, гадания в день покровителя влюбленных помогают молодым узнать, с кем суждено создать семью. Накануне праздника "Сурб Саркис", по старинному обычаю, пекут особую соленую лепешку. Одинокие съедают эту лепешку вечером и ложатся спать, при этом ни в коем случае не должны пить воду, чтобы во сне увидеть свою вторую половину. По гаданию, гадающему суждено вступить в брак в этом году, если во сне жених или невеста им дадут напиться. В ночь на "Сурб Саркис" проводят гадание и на исполнение желания. Для гадания поднос с мукой из жареной пшеницы ставят на крышу или на балконе надеясь, что конь покровителя влюбленных на нем оставит след от копыта. По преданию, святой Саркис в ночь на "Сурб Саркис" пролетает над домами. И если след от копыта останется на подносе с мукой, то желание загадавшего обязательно исполнится в текущем году. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки