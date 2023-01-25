https://sputnik-georgia.ru/20230125/tsulukiani-saakashvili---zaklyuchennyy-so-slozhnym-povedeniem-274254155.html

Цулукиани: Саакашвили - заключенный со сложным поведением

Цулукиани: Саакашвили - заключенный со сложным поведением

Нет никакого нарушения в отношении заключенного со стороны пенитенциарной службы, заявила вице-премьер 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T19:26+0400

2023-01-25T19:26+0400

2023-01-25T19:26+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является заключенным со сложным поведением, который не может смириться с законным приговором, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани. Ранее Саакашвили написал письмо известному международному финансисту и инвестору Уильяму Браудеру и попросил не дожидаться его смерти и "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского". В ответ Браудер попросил предоставить ему список тех, кто якобы отказывает ему в лечении, несет ответственность за его отравление и пытки, и пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь внимание властей западных стран к "санкциям Магнитского". Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тея цулукиани, тбилисский городской суд