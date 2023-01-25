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Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на 15 часов
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на 15 часов
В период отключения жители могут получить питьевую воду в цистернах по запросу, заявили в компании 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T20:57+0400
2023-01-25T20:57+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без воды из-за повреждения магистрального водопровода в селе Цицамури, сообщила водораспределительная компания компания столицы Georgian Water &amp; Power (GWP). По данным компании, из-за аварии в период с 21:00 25 января до 12:00 26 октября без воды останутся часть района Ваке-Сабуртало, село Дигоми, часть улиц Глданского района и один квартал Дигоми. В частности, отключение коснется жителей I, II, IV-VII кварталов проспекта Важа-Пшавела, I-V микрорайонов Нуцубидзе, проспекта Казбеги, улиц Кавтарадзе, Шавгулидзе, Бараташвили, Чиковани. Части улиц в районах Глдани и Дидубе. В период отключения жители могу получить питьевую воду в цистернах по запросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power
грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power

Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на 15 часов

20:57 25.01.2023
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2023
© photo: Sputnik / Nina Zotina
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В период отключения жители могут получить питьевую воду в цистернах по запросу, заявили в компании
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без воды из-за повреждения магистрального водопровода в селе Цицамури, сообщила водораспределительная компания компания столицы Georgian Water & Power (GWP).
По данным компании, из-за аварии в период с 21:00 25 января до 12:00 26 октября без воды останутся часть района Ваке-Сабуртало, село Дигоми, часть улиц Глданского района и один квартал Дигоми.
В частности, отключение коснется жителей I, II, IV-VII кварталов проспекта Важа-Пшавела, I-V микрорайонов Нуцубидзе, проспекта Казбеги, улиц Кавтарадзе, Шавгулидзе, Бараташвили, Чиковани. Части улиц в районах Глдани и Дидубе.
В период отключения жители могу получить питьевую воду в цистернах по запросу.
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