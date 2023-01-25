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Умер известный грузинский оператор Леван Пааташвили

Умер известный грузинский оператор Леван Пааташвили

Дебютной работой Пааташвили стал фильм Тенгиза Абуладзе "Чужие дети" 25.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Известный грузинский кинооператор Леван Пааташвили скончался в возрасте 96 лет, свои соболезнования родным и близким выразили в Киноакадемии Грузии. В киноакадемии назвали Пааташвили "великим мастером" и "патриархом" в искусстве кинооператорства. В 1954 году Пааташвили окончил ВГИК, операторский факультет, мастерская Б. И. Волчека. Дебютной работой Пааташвили стал фильм Тенгиза Абуладзе "Чужие дети", где отчетливо видны его оригинальные попытки построения кадра, светотень, ракурс, отображение движения в кадре. После этого интерес к Левану Пааташвили стал расти не только среди грузинских режиссеров. Фильм "Чужие дети" получил призы на фестивалях в Хельсинки, Лондоне, Тегеране и Порретта-Терме (Италия), а за свою работу в фильме "День последний, день первый" Семена Долидзе Леван Пааташвили был награжден Первой премией на ВКФ в Минске "За лучшую операторскую работу". С 1981 по 1995 годы Пааташвили был организатором и руководителем операторской мастерской кинофакультета Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели. С 1978 года работал преподавателем на заочном отделении операторского факультета ВГИКа. А с 1997 года – художественный руководитель операторской мастерской на ВКСР. Пааташвили также преподавал операторское мастерство в Московской международной киношколе с 2000 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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