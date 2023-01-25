https://sputnik-georgia.ru/20230125/v-gorakh-na-vostoke-gruzii-zagorelsya-les-274260771.html

В горах на востоке Грузии загорелся лес

В горах на востоке Грузии загорелся лес

На данный момент в лесу горят трава и кустарники, но добраться ночью до очага возгорания невозможно 25.01.2023, Sputnik Грузия

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кахети

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В горах Кахети неподалеку от села Артана Телавского района загорелся лес, сообщает Первый канал. По данным мэра Телави Симона Майсурадзе, пожар начался в альпийской зоне в 4 часах дороги от села. На данный момент в лесу горят трава и кустарники. По его словам, добраться ночью до очага возгорания невозможно. Туда ведет только пешеходная тропа. "Мы сообщили спасателям. 20 добровольцев уже мобилизовано в селе и присоединится к пожарным. Мы выйдем в 7 утра", - сказал Майсурадзе. Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, кахети, телави, лесной пожар