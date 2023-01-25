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https://sputnik-georgia.ru/20230125/v-gorakh-na-vostoke-gruzii-zagorelsya-les-274260771.html
В горах на востоке Грузии загорелся лес
В горах на востоке Грузии загорелся лес
На данный момент в лесу горят трава и кустарники, но добраться ночью до очага возгорания невозможно 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T23:51+0400
2023-01-25T23:51+0400
грузия
новости
происшествия
кахети
телави
лесной пожар
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В горах Кахети неподалеку от села Артана Телавского района загорелся лес, сообщает Первый канал. По данным мэра Телави Симона Майсурадзе, пожар начался в альпийской зоне в 4 часах дороги от села. На данный момент в лесу горят трава и кустарники. По его словам, добраться ночью до очага возгорания невозможно. Туда ведет только пешеходная тропа. "Мы сообщили спасателям. 20 добровольцев уже мобилизовано в селе и присоединится к пожарным. Мы выйдем в 7 утра", - сказал Майсурадзе. Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, кахети, телави, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, кахети, телави, лесной пожар

В горах на востоке Грузии загорелся лес

23:51 25.01.2023
© photo: Sputnik / STRINGERГорящие деревья на склоне горы в Боржоми-Харагаульском лесу
Горящие деревья на склоне горы в Боржоми-Харагаульском лесу - Sputnik Грузия, 1920, 25.01.2023
© photo: Sputnik / STRINGER
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На данный момент в лесу горят трава и кустарники, но добраться ночью до очага возгорания невозможно
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. В горах Кахети неподалеку от села Артана Телавского района загорелся лес, сообщает Первый канал.
По данным мэра Телави Симона Майсурадзе, пожар начался в альпийской зоне в 4 часах дороги от села. На данный момент в лесу горят трава и кустарники.
По его словам, добраться ночью до очага возгорания невозможно. Туда ведет только пешеходная тропа.
"Мы сообщили спасателям. 20 добровольцев уже мобилизовано в селе и присоединится к пожарным. Мы выйдем в 7 утра", - сказал Майсурадзе.
Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна.
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