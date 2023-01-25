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В Грузии продавали зарубежные удостоверения личности за 800 евро
В Грузии продавали зарубежные удостоверения личности за 800 евро
Во время обыска в офисе были обнаружены десятки фальшивых документов 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T14:23+0400
2023-01-25T14:23+0400
2023-01-25T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии в регионе Самегрело - Земо Сванети задержали двоих человек за изготовление и сбыт фальшивых документов, в частности, поддельных иностранных удостоверений личностей, сообщается на сайте министерства. По данным следствия, у одного из обвиняемых был офис, который занимался туристическим обслуживанием. Злоумышленники были уличены в совершении преступления, когда взяли у гражданина 800 евро за фальшивый документ. Во время обыска в офисе были обнаружены десятки фальшивых иностранных паспортов, также электронные версии грузинских водительских прав. Следствие идет по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. Следствие продолжается для выявления других лиц, причастных к данному преступлению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, самегрело-земо сванети, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, тбилиси, самегрело-земо сванети, преступность в грузии
В Грузии продавали зарубежные удостоверения личности за 800 евро
14:23 25.01.2023 (обновлено: 15:18 25.01.2023)
Во время обыска в офисе были обнаружены десятки фальшивых документов
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии в регионе Самегрело - Земо Сванети задержали двоих человек за изготовление и сбыт фальшивых документов, в частности, поддельных иностранных удостоверений личностей, сообщается на сайте министерства.
По данным следствия
, у одного из обвиняемых был офис, который занимался туристическим обслуживанием.
Злоумышленники были уличены в совершении преступления, когда взяли у гражданина 800 евро за фальшивый документ.
Во время обыска в офисе были обнаружены десятки фальшивых иностранных паспортов, также электронные версии грузинских водительских прав.
Следствие идет по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Следствие продолжается для выявления других лиц, причастных к данному преступлению.