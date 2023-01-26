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Достопримечательности Грузии. Резиденция-крепость в Ничбиси – фото
Достопримечательности Грузии. Резиденция-крепость в Ничбиси – фото
Ничбиси – маленькое село, расположенное недалеко от Тбилиси, к западу от древнего города Мцхета. Оно состоит из трех частей: Верхнее Ничбиси, Нижнее Ничбиси и... 26.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-26T10:37+0400
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В окрестностях этого села расположено множество церквей и одна красивая, но не самая популярная среди туристов крепость. Резиденция-крепость князей Цицишвили была построена в XVII веке.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, главные достопримечательности грузии, туризм, туризм в грузии, мультимедиа, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, главные достопримечательности грузии, туризм, туризм в грузии, мультимедиа, фото

Достопримечательности Грузии. Резиденция-крепость в Ничбиси – фото

10:37 26.01.2023 (обновлено: 10:45 26.01.2023)
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Ничбиси – маленькое село, расположенное недалеко от Тбилиси, к западу от древнего города Мцхета. Оно состоит из трех частей: Верхнее Ничбиси, Нижнее Ничбиси и Новое Ничбиси
В окрестностях этого села расположено множество церквей и одна красивая, но не самая популярная среди туристов крепость. Резиденция-крепость князей Цицишвили была построена в XVII веке.
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы добраться до места назначения, садимся на автовокзале в Дидубе в маршрутку до Нового Ничбиси. На повороте на Квемо Ничбиси просим остановить водителя

Чтобы добраться до места назначения, садимся на автовокзале в Дидубе в маршрутку до Нового Ничбиси. На повороте на Квемо Ничбиси просим остановить водителя - Sputnik Грузия
1/24
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы добраться до места назначения, садимся на автовокзале в Дидубе в маршрутку до Нового Ничбиси. На повороте на Квемо Ничбиси просим остановить водителя

© photo: Sputnik / Stringer

Идем пешком вдоль дороги несколько километров. Местные охотно подвозят, так что можно поймать попутку

Идем пешком вдоль дороги несколько километров. Местные охотно подвозят, так что можно поймать попутку - Sputnik Грузия
2/24
© photo: Sputnik / Stringer

Идем пешком вдоль дороги несколько километров. Местные охотно подвозят, так что можно поймать попутку

© photo: Sputnik / Stringer

Непосредственно к крепости дорога (достаточно узкая и крутая, если говорить про сельскую местность) проходит между дворами

Непосредственно к крепости дорога (достаточно узкая и крутая, если говорить про сельскую местность) проходит между дворами - Sputnik Грузия
3/24
© photo: Sputnik / Stringer

Непосредственно к крепости дорога (достаточно узкая и крутая, если говорить про сельскую местность) проходит между дворами

© photo: Sputnik / Stringer

И даже рядом с резиденцией есть пристройка – дом прямо рядом с крепостной стеной

И даже рядом с резиденцией есть пристройка – дом прямо рядом с крепостной стеной - Sputnik Грузия
4/24
© photo: Sputnik / Stringer

И даже рядом с резиденцией есть пристройка – дом прямо рядом с крепостной стеной

© photo: Sputnik / Stringer

Резиденция огорожена. Ворота прикрыты

Резиденция огорожена. Ворота прикрыты - Sputnik Грузия
5/24
© photo: Sputnik / Stringer

Резиденция огорожена. Ворота прикрыты

© photo: Sputnik / Stringer

Внутри двора стоит когда-то жилая башня, которая равноудалена от стен

Внутри двора стоит когда-то жилая башня, которая равноудалена от стен - Sputnik Грузия
6/24
© photo: Sputnik / Stringer

Внутри двора стоит когда-то жилая башня, которая равноудалена от стен

© photo: Sputnik / Stringer

На одном из этажей башни располагался камин

На одном из этажей башни располагался камин - Sputnik Грузия
7/24
© photo: Sputnik / Stringer

На одном из этажей башни располагался камин

© photo: Sputnik / Stringer

Каменные винтовые лестницы ведут на крышу, откуда открывается вид на всю территорию крепости

Каменные винтовые лестницы ведут на крышу, откуда открывается вид на всю территорию крепости - Sputnik Грузия
8/24
© photo: Sputnik / Stringer

Каменные винтовые лестницы ведут на крышу, откуда открывается вид на всю территорию крепости

© photo: Sputnik / Stringer

На территории крепости были и церковь, и жилые постройки, но они разрушены

На территории крепости были и церковь, и жилые постройки, но они разрушены - Sputnik Грузия
9/24
© photo: Sputnik / Stringer

На территории крепости были и церковь, и жилые постройки, но они разрушены

© photo: Sputnik / Stringer

Очень хорошо сохранилась баня с круглым куполом. Внутри бани сложная система водоснабжения и помещение для печей. Вода в баню подавалась по керамическим трубам

Очень хорошо сохранилась баня с круглым куполом. Внутри бани сложная система водоснабжения и помещение для печей. Вода в баню подавалась по керамическим трубам - Sputnik Грузия
10/24
© photo: Sputnik / Stringer

Очень хорошо сохранилась баня с круглым куполом. Внутри бани сложная система водоснабжения и помещение для печей. Вода в баню подавалась по керамическим трубам

© photo: Sputnik / Stringer

В комплекс также входила аптека Зазы Панаскертели-Цицишвили. Один из представителей рода Цицишвили был известным медиком в Грузии

В комплекс также входила аптека Зазы Панаскертели-Цицишвили. Один из представителей рода Цицишвили был известным медиком в Грузии - Sputnik Грузия
11/24
© photo: Sputnik / Stringer

В комплекс также входила аптека Зазы Панаскертели-Цицишвили. Один из представителей рода Цицишвили был известным медиком в Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Каменные стеллажи в стене – это и есть аптека

Каменные стеллажи в стене – это и есть аптека - Sputnik Грузия
12/24
© photo: Sputnik / Stringer

Каменные стеллажи в стене – это и есть аптека

© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы получше осмотреть территорию крепости и окружающее ее село, можно аккуратно забраться на стену

Чтобы получше осмотреть территорию крепости и окружающее ее село, можно аккуратно забраться на стену - Sputnik Грузия
13/24
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы получше осмотреть территорию крепости и окружающее ее село, можно аккуратно забраться на стену

© photo: Sputnik / Stringer

Но высота достаточно велика – падение точно не останется без последствий

Но высота достаточно велика – падение точно не останется без последствий - Sputnik Грузия
14/24
© photo: Sputnik / Stringer

Но высота достаточно велика – падение точно не останется без последствий

© photo: Sputnik / Stringer

Со стены можно увидеть странное здание возле крепости. С виду – небольшая церковь, но на самом деле это жилой дом с небольшим куполом на крыше

Со стены можно увидеть странное здание возле крепости. С виду – небольшая церковь, но на самом деле это жилой дом с небольшим куполом на крыше - Sputnik Грузия
15/24
© photo: Sputnik / Stringer

Со стены можно увидеть странное здание возле крепости. С виду – небольшая церковь, но на самом деле это жилой дом с небольшим куполом на крыше

© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от крепости располагается церковь Святого Николая, которая датируется XVI-XVII веками

Недалеко от крепости располагается церковь Святого Николая, которая датируется XVI-XVII веками - Sputnik Грузия
16/24
© photo: Sputnik / Stringer

Недалеко от крепости располагается церковь Святого Николая, которая датируется XVI-XVII веками

© photo: Sputnik / Stringer

Церковь не имеет купола

Церковь не имеет купола - Sputnik Грузия
17/24
© photo: Sputnik / Stringer

Церковь не имеет купола

© photo: Sputnik / Stringer

По легенде, архитектор церкви не смог закончить купол, так как его наказали из-за злых сплетен и он скончался

По легенде, архитектор церкви не смог закончить купол, так как его наказали из-за злых сплетен и он скончался - Sputnik Грузия
18/24
© photo: Sputnik / Stringer

По легенде, архитектор церкви не смог закончить купол, так как его наказали из-за злых сплетен и он скончался

© photo: Sputnik / Stringer

Рядом на небольшом холме располагается одна из самых старинных церквей – построена примерно в IV-V веке

Рядом на небольшом холме располагается одна из самых старинных церквей – построена примерно в IV-V веке - Sputnik Грузия
19/24
© photo: Sputnik / Stringer

Рядом на небольшом холме располагается одна из самых старинных церквей – построена примерно в IV-V веке

© photo: Sputnik / Stringer

Внутри в арке окна даже сохранился фрагмент росписи

Внутри в арке окна даже сохранился фрагмент росписи - Sputnik Грузия
20/24
© photo: Sputnik / Stringer

Внутри в арке окна даже сохранился фрагмент росписи

© photo: Sputnik / Stringer

По дороге можно заметить еще несколько церквей, многие расположены на холмах, с которых открываются живописные виды

По дороге можно заметить еще несколько церквей, многие расположены на холмах, с которых открываются живописные виды - Sputnik Грузия
21/24
© photo: Sputnik / Stringer

По дороге можно заметить еще несколько церквей, многие расположены на холмах, с которых открываются живописные виды

© photo: Sputnik / Stringer

Так как поток туристов в село невелик, то местные с особым радушием встречают гостей

Так как поток туристов в село невелик, то местные с особым радушием встречают гостей - Sputnik Грузия
22/24
© photo: Sputnik / Stringer

Так как поток туристов в село невелик, то местные с особым радушием встречают гостей

© photo: Sputnik / Stringer

Жители Ничбиси с удовольствием показывают гостям дорогу или рассказывают интересные факты

Жители Ничбиси с удовольствием показывают гостям дорогу или рассказывают интересные факты - Sputnik Грузия
23/24
© photo: Sputnik / Stringer

Жители Ничбиси с удовольствием показывают гостям дорогу или рассказывают интересные факты

© photo: Sputnik / Stringer

В селе стоит побывать и посмотреть на исторические памятник

В селе стоит побывать и посмотреть на исторические памятник - Sputnik Грузия
24/24
© photo: Sputnik / Stringer

В селе стоит побывать и посмотреть на исторические памятник

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