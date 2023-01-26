https://sputnik-georgia.ru/20230126/dostoprimechatelnosti-gruzii-rezidentsiya-krepost-v-nichbisi---foto-274273070.html

Достопримечательности Грузии. Резиденция-крепость в Ничбиси – фото

Достопримечательности Грузии. Резиденция-крепость в Ничбиси – фото

Ничбиси – маленькое село, расположенное недалеко от Тбилиси, к западу от древнего города Мцхета. Оно состоит из трех частей: Верхнее Ничбиси, Нижнее Ничбиси и... 26.01.2023, Sputnik Грузия

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В окрестностях этого села расположено множество церквей и одна красивая, но не самая популярная среди туристов крепость. Резиденция-крепость князей Цицишвили была построена в XVII веке.

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