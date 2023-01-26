Достопримечательности Грузии. Резиденция-крепость в Ничбиси – фото
Чтобы добраться до места назначения, садимся на автовокзале в Дидубе в маршрутку до Нового Ничбиси. На повороте на Квемо Ничбиси просим остановить водителя
Чтобы добраться до места назначения, садимся на автовокзале в Дидубе в маршрутку до Нового Ничбиси. На повороте на Квемо Ничбиси просим остановить водителя
Идем пешком вдоль дороги несколько километров. Местные охотно подвозят, так что можно поймать попутку
Идем пешком вдоль дороги несколько километров. Местные охотно подвозят, так что можно поймать попутку
Непосредственно к крепости дорога (достаточно узкая и крутая, если говорить про сельскую местность) проходит между дворами
Непосредственно к крепости дорога (достаточно узкая и крутая, если говорить про сельскую местность) проходит между дворами
И даже рядом с резиденцией есть пристройка – дом прямо рядом с крепостной стеной
И даже рядом с резиденцией есть пристройка – дом прямо рядом с крепостной стеной
Резиденция огорожена. Ворота прикрыты
Резиденция огорожена. Ворота прикрыты
Внутри двора стоит когда-то жилая башня, которая равноудалена от стен
Внутри двора стоит когда-то жилая башня, которая равноудалена от стен
На одном из этажей башни располагался камин
На одном из этажей башни располагался камин
Каменные винтовые лестницы ведут на крышу, откуда открывается вид на всю территорию крепости
Каменные винтовые лестницы ведут на крышу, откуда открывается вид на всю территорию крепости
На территории крепости были и церковь, и жилые постройки, но они разрушены
На территории крепости были и церковь, и жилые постройки, но они разрушены
Очень хорошо сохранилась баня с круглым куполом. Внутри бани сложная система водоснабжения и помещение для печей. Вода в баню подавалась по керамическим трубам
Очень хорошо сохранилась баня с круглым куполом. Внутри бани сложная система водоснабжения и помещение для печей. Вода в баню подавалась по керамическим трубам
В комплекс также входила аптека Зазы Панаскертели-Цицишвили. Один из представителей рода Цицишвили был известным медиком в Грузии
В комплекс также входила аптека Зазы Панаскертели-Цицишвили. Один из представителей рода Цицишвили был известным медиком в Грузии
Каменные стеллажи в стене – это и есть аптека
Каменные стеллажи в стене – это и есть аптека
Чтобы получше осмотреть территорию крепости и окружающее ее село, можно аккуратно забраться на стену
Чтобы получше осмотреть территорию крепости и окружающее ее село, можно аккуратно забраться на стену
Но высота достаточно велика – падение точно не останется без последствий
Но высота достаточно велика – падение точно не останется без последствий
Со стены можно увидеть странное здание возле крепости. С виду – небольшая церковь, но на самом деле это жилой дом с небольшим куполом на крыше
Со стены можно увидеть странное здание возле крепости. С виду – небольшая церковь, но на самом деле это жилой дом с небольшим куполом на крыше
Недалеко от крепости располагается церковь Святого Николая, которая датируется XVI-XVII веками
Недалеко от крепости располагается церковь Святого Николая, которая датируется XVI-XVII веками
Церковь не имеет купола
Церковь не имеет купола
По легенде, архитектор церкви не смог закончить купол, так как его наказали из-за злых сплетен и он скончался
По легенде, архитектор церкви не смог закончить купол, так как его наказали из-за злых сплетен и он скончался
Рядом на небольшом холме располагается одна из самых старинных церквей – построена примерно в IV-V веке
Рядом на небольшом холме располагается одна из самых старинных церквей – построена примерно в IV-V веке
Внутри в арке окна даже сохранился фрагмент росписи
Внутри в арке окна даже сохранился фрагмент росписи
По дороге можно заметить еще несколько церквей, многие расположены на холмах, с которых открываются живописные виды
По дороге можно заметить еще несколько церквей, многие расположены на холмах, с которых открываются живописные виды
Так как поток туристов в село невелик, то местные с особым радушием встречают гостей
Так как поток туристов в село невелик, то местные с особым радушием встречают гостей
Жители Ничбиси с удовольствием показывают гостям дорогу или рассказывают интересные факты
Жители Ничбиси с удовольствием показывают гостям дорогу или рассказывают интересные факты
В селе стоит побывать и посмотреть на исторические памятник
В селе стоит побывать и посмотреть на исторические памятник