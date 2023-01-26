https://sputnik-georgia.ru/20230126/eldaru-shengelaya---90-top-5-filmov-poslednikh-let-274284030.html

Эльдару Шенгелая – 90: топ-5 фильмов последних лет

Эльдару Шенгелая – 90: топ-5 фильмов последних лет

Легендарный режиссер, получивший признание после фильма "Необыкновенная выставка" в далеком 1969 году, несмотря на внушительную фильмографию, до сих пор... 26.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-26T14:34+0400

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культура

эльдар шенгелая

грузия

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И все неспроста, ведь сегодня режиссер отмечает свое 90-летие. Поэтому, усаживайтесь поудобнее, Sputnik Грузия расскажет о новых работах Шенгелая, снятых за последние годы."Кавказское трио" (2015)Фильм Эльдара Шенгелая "Кавказское трио", снятый в 2015 году совместно с кинорежиссером Фуадом Ибрагимбековым при участии Теймураза Бутикашвили.По сюжету фильма у молодого человека оказывается два отца: один – родной, другой – отчим. И все бы ничего, только родной отец – армянин, а отчим – азербайджанец. А их страны, как известно, находятся в состоянии вражды, не оставляющей места для разума и понимания. В этой истории, полной трагедий, уже случившихся и грядущих, мужчинам приходится сохранить человеческое достоинство и заплатить высокую цену.Троих старых и верных друзей – армянина, азербайджанца и грузина – играют Юрий Стоянов, грузинские актеры Гога Пипинашвили и Баадур Цуладзе. Оператор - Горка Гомез Андре (Испания)."Кресло" (2017)Следующий фильм в нашем спике - "Кресло". Это абсурдная сатирическая трагикомедия. Герой истории — министр по делам вынужденно перемещенных лиц Георгий Мчедлишвили, который после поражения на выборах теряет все: работу, автомобиль и, самое главное, власть. Ожившее министерское кресло пытается побудить бывшего министра к действиям, но все впустую.Персонаж Шенгелая, которого играет актер Ника Тавадзе, встречает девушку своей мечты, но тем временем судьба приносит ему и менее приятные сюрпризы. Не будет спойлерить, но события в фильме точно не заставят вас скучать.Авторы сценария – Эльдар Шенгелая и Георгий Цхведиани. Оператором выступил Горка Гомес Андре (Испания). Над фильмом работали художник Гоги Микеладзе и композитор Иосиф Барданашвили."Колодец" (2020)Теперь поговорим о короткометражном фильм Шенгелая "Колодец", который снят по рассказу Резо Чеишвили. Кстати, творческий дуэт Шенгелая-Чеишвили знаком зрителю по культовой картине "Голубые горы или Неправдоподобная история", а также фильму "Мачеха Саманишвили".Сюжет фильма разворачивается на одной из улиц Старого Тбилиси. Соседи, крайне возмущенные, выбегают во двор, чтобы остановить рабочих, пытающихся разобраться с колодцем.Сам Шенгелая говорил, что фильм получился позитивным, полным грузинского юмора и песен."Иван, осел Кохта, птицы и Михаил" (2021)Кинолента является продолжением фильма Шенгелая "Колодец"."Это и печальная, и радостная новелла одновременно. Сценарий написали я и Амиран Долидзе по рассказу Пиранделло (итальянский писатель - ред.), только на более грузинский лад", - говорил о фильме режиссер.Что касается актеров, то главные роли в фильме сыграли Паата Моисцрапишвили и Тристан Саралидзе."Птицы" (2022)Еще один короткометражная лента в фильмографии Шенгелая, но особенная. Режиссер посвятил фильм своему покойному брату Георгию Шенгелая.Фильм об идее свободы, рассказанной через историю двух друзей. Сценарий фильма принадлежит Амирану Долидзе, музыка — Дато Евгенидзе. В фильме участвуют Паата Моистрапишвили и Тристан Саралидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, эльдар шенгелая, грузия